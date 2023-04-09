

كشفت جينيسيس عن نموذج سيارة GV80 كوبيه ضمن حدث خاص استضافته في جينيسيس هاوس نيويورك.



ويمثل نموذج سيارة GV80 كوبيه، التي تتسع لأربعة ركاب وجها جديدا لعلامة جينيسيس، كما يؤكد لوك دونكيرفولك، الرئيس الإبداعي في المجموعة: يجسد هذا النموذج التنوع لدى علامة جينيسيس، حيث يستعرض الطابع القوي للسيارة ضمن معايير رياضية وأنيقة تجسد فلسفة التصميم التي تفخر جينيسيس بامتلاكها.



ويجمع نموذج سيارة GV80، المستوحى من نموذج X Speedium كوبيه، التي كشف النقاب عنها في نيويورك العام الماضي بين التطبيق العملي لسيارة الدفع الرباعي ذات التفاصيل الأنيقة التي تتلاءم مع نمط الحياة من جهة، وديناميكية السيارة الرياضية من جهة أخرى. إن هذا النموذج يعتبر دليلا واضحا على الجمع ما بين الارتباط العاطفي والأداء القوي، كما أنه يقدم لمحة عن برامج جينيسيس المستقبلية.



وتتميز الواجهة الأمامية لنموذج سيارة GV80 كوبيه بشبكة G-Matrix Patterned Crest مزدوجة تحيط بها أضواء رباعية، تمثل تطورا من تقنية المصفوفة متعددة العدسات لتقدم أناء إنارة انسيابي. كما يسهم التصميم في تحسين التبريد من خلال أربع فتحات في المصد الأمامي تعمل على تقليل التدفق الحراري.



وتوفر منصة جينيسيس للدفع بالعجلات الخلفية الأساس لغطاء المحرك الطويل في نموذج سيارة GV80 كوبيه وأبعادها الواسعة من لوحة العدادات إلى المحور. وتكتمل هذه المزايا بتفاصيل تبرز قوة السيارة وتعبر عن فخامتها من الجانبين.



ويتميز الرفراف الأمامي بشارة كتب عليها «Designed by Genesis» لتدل على الطابع الحصري لطراز جينيسيس، في حين أن العجلات المصنوعة من الألمنيوم بتصميم خمس أذرع شعاعية وسقف من ألياف الكربون، تؤكد على خصائص القيادة الديناميكية في نموذج سيارة GV80 كوبيه من خلال خفض مركز الثقل وتقليل الوزن، لتؤكد بذلك على الطابع الرياضي للسيارة.



ومن أجل تعزيز مزايا الديناميكية أثناء القيادة إلى مستوى أعلى، فقد زودت التفاصيل التي تركز أساسا على الديناميكية الهوائية بشكل كبير، عن طريق جناح خلفي علوي وحافة جناح، يوفران قوة ضغط سفلي متزايد عند السرعة. كما يكتمل التصميم الأنيق والفخم في السيارة بمصابيح خلفية على شكل خطين ممتدين.



ويدل اللون المميز الذي اختير للسيارة على الجرأة والقوة أيضا، حيث تبرز بمستوى عال من الأناقة بفضل لون ماجما لجسم السيارة، وهو مستوحى من الروح والأصالة الكورية التي تمتلكها علامة جينيسيس. وفي تعليق حول اللون قال دونكيرفولك: «يرمز اللون إلى الثقة بالنفس والارتباط العاطفي في كوريا. ورغم أن الانطباع الأول يدل على الهدوء والانضباط والتواضع، فسرعان ما يتغير ذلك بفضل الأداء العالي والقوة الهائلة».



وتأكيدا على استمرار الطابع القوي والرياضي في التصميم الخارجي للسيارة، فإن التصميم الداخلي في نموذج سيارة GV80 كوبيه يعبر أيضا عن فلسفة جينيسيس التي تجمع ما بين الأناقة والمزايا الرياضية.



ويسهم المقود الأنيق ثلاثي الأضلاع بدور فائق في ترسيخ الطابع الرياضي ضمن مقصورة القيادة في نموذج سيارة GV80 كوبيه، حيث يبرز التباين بين جلد النابا الأسود والجلد المدبوغ مع التطريزات والتفاصيل ذات اللون البرتقالي، والأسطح المغطاة بألياف الكربون.



وتضمن المقاعد الرياضية مزيدا من الدعم للجسم في المنعطفات، وهذا ما يسهم في ضمان سلامة الركاب وراحتهم، في حين يبرز مسند الظهر المصنوع من ألياف الكربون، والمطلي بلون مماثل لجسم السيارة الهيكل، ليعبر عن الطابع المتفرد في نموذج سيارة GV80 كوبيه. ويتم تعزيز صلابة جسم السيارة بدعامة G-Matrix خلف المقاعد الرياضية.