

قال محترف كاظمة الإسباني جاي ديمبلي إنه واجه بعض العبارات العنصرية من قبل بعض جماهير العربي.



وأضاف انه لم يتعرض لهذه العبارات من قبل، رغم تواجده منذ مواسم طويلة مع الجهراء والكويت والفحيحيل وكاظمة.



وذكر أن الحكم المساعد طلب منه عدم الانتباه لهذه الهتافات، فيما أعرب اللاعب عن صدمته لما تعرض له، خصوصا انه خرج في حماية الشرطة بعد المباراة التي أقيمت على ستاد صباح السالم.



وأبدى ديمبلي ثقته في دعم الجمهور الكويتي له، بما في ذلك جمهور العربي، مطالبا أن تكون «لغة الاحترام هي السائدة في المباريات المقبلة».



وشهدت مواقع التواصل تفاعلا كبيرا مع ما أثاره ديمبلي، بينما رد نائب العلاقات العامة في النادي العربي حامد العلي معتبرا أن اللاعب لا يملك دليلا على ما أثاره.