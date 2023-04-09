قالت البحرية الأميركية أمس، أنها نشرت غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة في الشرق الأوسط دعما للأسطول الخامس الأميركي الذي يتخذ من البحرين مقرا له.



وذكر تيموثي هوكينز المتحدث باسم البحرية في بيان، أن الغواصة «يو اس اس فلوريدا» دخلت المنطقة يوم الخميس الماضي وبدأت في عبور قناة السويس.



وأضاف «انها قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك وأرسلت إلى الأسطول الخامس الأميركي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة».



ورفض متحدث باسم البحرية الأميركية في البحرين تقديم المزيد من التفاصيل بشأن المهمة أو تحديد ما إذا كانت الغواصة متجهة إلى الخليج العربي، حيث انه سيتعارض مع بروتوكولات الأمن التشغيلية.



يشار إلى أن مدى صاروخ توماهوك - الذي يتم إطلاقه من البحر- يصل إلى 2500 كيلومتر، ويمكنه التحليق على ارتفاع منخفض نسبيا عن الأرض.



وكان الجيش الأميركي شن الشهر الماضي ضربات جوية ضد مجموعات مدعومة من إيران في سورية، وجاء ذلك بعد مقتل مقاول أميركي، فيما تردد أنه هجوم من جانب «مسيرة» إيرانية الصنع على منشأة عسكرية أميركية في شمال شرق



سورية.