بشرى شعبان



أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز المطيري، أن الأعمال الممتازة لـ 2700 موظف في وزارة الشؤون جاهزة للصرف والكشوف معتمدة وهي بانتظار اعتماد وزارة المالية على المناقلة التي اعتمدت بـ «الشؤون» ورفعت الى «المالية»، وفي حال اعتمدت من «المالية» اليوم الأحد سيكون الصرف غدا الإثنين. وعن المبالغ المرصودة، قال المطيري: تبلغ 1.5 مليون دينار. وعن موعد استلام مجمع الأحداث الجديد، أشار المطيري الى أن لجنة الاستلام شكلت والمبنى جاهز للاستلام بانتظار تسوية قضية المياه مع وزارة الكهرباء. ولفت المطيري إلى أن الأثاث سيكون موجودا للتوزيع بإذن الله قبل نهاية الصيف وسيكون جاهزا كليا للانتقال، مؤكدا عدم وجود أي خلل في برنامج الحماية والسلامة الأمنية، وهو مزود بنظام حماية متكامل.