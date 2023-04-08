«المرح مع النسيج» عنوان المعرض الرمضاني الخيري للأطفال الذي أقامته جمعية السدو الكويتية اليوم السبت لعرض منتجاتهم اليدوية التي اكتسبوها ضمن برنامج «المرح مع النسيج» الذي يخصص جزء من ريعه للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.



المعرض الذي شارك فيه 10 أطفال بالعديد من المنتجات الفنية المطعمة بفن السدو هو نتاج للبرنامج الذي أطلقته جمعية السدو منذ 12 عاما لربط الأطفال بفن حياكة السدو تلك الحرفة التراثية التقليدية التي تميز حياة وثقافة أهل البادية بألوانها المختلفة التي تتنوع بين الأسود والأبيض والبني والبيج والأحمر.



وقالت المشرفة العامة على الفعالية سارة الموسوي إن المعرض يتضمن عددا من الفعاليات منها الورش الفنية المجانية وركن التصوير التراثي فضلا عن عرض أعمال طلبة برنامج «المرح مع النسيج» الذي يركز على تدريب الأبناء على مهارات مختلفة من فن النسيج ثم إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم.