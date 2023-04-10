وقّع المكتب الثقافي الكويتي في مملكة البحرين ممثلا عن وزارة التعليم العالي مذكرة تفاهم مع الكلية الملكية الايرلندية للجراحين في البحرين، بشأن تنظيم التحاق الطلبة الكويتيين في برنامج البكالوريوس في الطب، وقد وقع المذكرة د.محمد الدغيم رئيس المكتب الثقافي الكويتي ود.سمير العتوم رئيس الكلية، وحضر حفل التوقيع الشيخة د. رنا بنت عيسى آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي البحريني مما يعكس اهتمامها بمسيرة التعليم العالي الخاص في مملكة البحرين، وارتقاءه للمعايير العالمية، وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات البحرينية والدول الأخرى. وأعلن د.محمد الدغيم في تصريح صحافي بعد حفل توقيع الاتفاقية، أنه تم بموجب هذه الاتفاقية توفير 40 مقعدا في كل عام دراسي عن طريق الابتعاث (الإيفاد المباشر) لدراسة برنامج البكالوريوس في الطب بالكلية الملكية الايرلندية للجراحين في البحرين، وذلك من بداية العام الدراسي 2023 - 2024، مؤكدا أن هذه المقاعد التي تم الحصول عليها تتوافق مع جودة مخرجات التعليم العالي، وتلبي حاجة أساسية من احتياجات سوق العمل من الكوادر الطبية للكويت.



وأشار الدغيم إلى أن العلاقة مع الكلية الملكية الايرلندية للجراحين في البحرين قديمة ومتميزة، فقد تخرج فيها المئات من الأطباء الكويتيين الذين يمارسون عملهم بكفاءة مشهودة في المجال الصحي الكويتي، حيث يبلغ عدد الطلبة الكويتيين الذين يدرسون بالكلية في بيئة أكاديمية عالمية متميزة وآمنة، نحو 200 طالب وطالبة في تخصص الطب البشري، تحت إشراف المكتب الثقافي الكويتي واهتمام ورعاية مباشرة من سفيرنا لدى مملكة البحرين الشقيقة الشيخ ثامر الجابر.



كما توجه رئيس المكتب الثقافي بمملكة البحرين بالشكر الجزيل الى د.حمد العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي على اهتمامه ومتابعته الحثيثة والمباشرة في توفير أفضل الفرص المتميزة لأبنائنا الكويتيين للالتحاق بأفضل الجامعات وأعرقها من أجل تعزيز القدرة التنافسية للكويت عالميا، والشكر موصول لوكيل وزارة التعليم العالي بالإنابة وكل الإدارات المعنية بالابتعاث في وزارة التعليم العالي على اهتمامهم المستمر في أبنائهم الطلبة، كما أشاد بالجهد المبذول والمتابعة الحثيثة من د.صبيح المخيزيم وكيل وزارة التعليم العالي السابق ود.فهيمة العوضي رئيس المكتب الثقافي في دبلن في إنجاز هذه الاتفاقية العلمية.



وعلى صعيد متصل، أوضحت رئيسة المكتب الثقافي في دبلن د.فهيمة العوضي أن الاتفاقية هي ثمرة تعاون بين المكتب الثقافي في دبلن والمكتب الثقافي في مملكة البحرين، والذي يأتي انعكاسا لما تقوم به المكاتب الثقافية من تعاون وجهود تتواءم مباشرة مع أهداف وزارة التعليم العالي، والتي تأتي في إطار اهتمام الدولة بالعنصر البشري، وتهيئة الفرص لتمكين الشباب الكويتي الواعد من الحصول على البعثات المطروحة من وزارة التعليم العالي.



من جانبه، رحب د.سمير العتوم رئيس الكلية الملكية الأيرلندية للجراحين في البحرين بمذكرة التفاهم مع وزارة التعليم العالي في الكويت، وأن الكلية تتطلع دائما إلى تقوية العلاقة مع الوزارة واستمرارها، مشيدا بالمستوى العلمي للطلبة الكويتيين.