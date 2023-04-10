اللجنة المنظمة للمسجد حرصت على إقامة الخيام الرمضانية التي تضفي على المكان الأجواء الروحانية

المسجد يشتمل على 6 قاعات ملحقة ومصلى للسيدات.. وخدمات مميزة لكبار السن وأصحاب الهمم

توفير الكوادر البشرية المدربة التي تمتاز بمهنية عالية للقيام بخدمة التنظيم والمساعدة للمصلين

تجهيز مواقف كبيرة لاستيعاب السيارات وسيارات «غولف» لنقل المصلين من المواقف إلى المسجد



أسامة أبوالسعود



أعلنت اللجنة المنظمة لمسجد بلال بن رباح عن موعد صلاة القيام للعشر الأواخر من الشهر الفضيل، والتي ستبدأ من الساعة الحادية عشرة ليلا، وحرصت اللجنة على استقطاب كوكبة من أفضل القراء أصحاب الأصوات الندية التي تبعث بالنفس السكينة والخشوع.



وقام رئيس اللجنة المنظمة لمسجد بلال بن رباح اليوم بجولة تفقدية في جميع أروقة المسجد للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل.



الجدير بالذكر أن الآلاف من المواطنين والمقيمين يتوافدون على المسجد لأداء صلاة العشاء والتراويح والقيام، لذا تسعى اللجنة المنظمة للمسجد إلى تقديم أفضل خدمات الضيافة لرواد المسجد من خلال إقامة الخيام الرمضانية التي تضفي على المكان الأجواء الروحانية، فضلاً عن توفير الكوادر البشرية المدربة التي تمتاز بمهنية عالية للقيام بخدمة التنظيم والمساعدة للمصلين.



هذا ويشتمل المسجد على عدد 6 قاعات ملحقة ومصلى للسيدات، ومواقف كبيرة تم تجهيزها لاستيعاب السيارات، كما تمت تهيئة المداخل والممرات المؤدية للمسجد من خلال توفير عدد كبير من سيارات «غولف» لنقل المصلين من المواقف إلى المسجد، بالإضافة إلى اللوحات الاسترشادية المضيئة، فضلا عن الخدمات التي ستقدم لكبار السن وأصحــــاب الهمـــم.



وبفضل الجهود المبذولة من قبل رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للمسجد، وطريقة العمل بروح الفريق الواحد وبكل حماس وإخلاص، بات مسجد بلال بن رباح مقصداً مفضلاً لضيوف الرحمن خلال الشهر رمضـــان.