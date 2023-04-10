ندى أبونصر



أكدت رئيسة مركز أسباير زون التثقيفي والترفيهي للطفل طيبة الرويح أنه بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وشركة الاتصالات الكويتية stc نظم مركز «أسباير زون الترفيهي والتثقيفي للطفل» النادي الرمضاني «استدامة خير وطيب الأثر» زيارة للاطفال إلى محمية الشامية التطوعية. وأوضحت الرويح أن الهدف من هذا النشاط غرس روح المسؤولية لدى الأطفال لإخراج أفراد للمجتمع على وعي كامل بأهمية البيئة ومواردها من أجل العيش والبقاء، والحد من استنفاد موارد الطبيعة وضمان ديمومتها للأجيال القادمة، وتشجيعهم وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في أعمال اعادة التدوير المتنوعة، وكذلك ضرورة تعليم الاطفال إعادة التدوير لأنها إحدى الطرق لتمرير المسؤولية إليهم لضمان مستقبل أنظف وأكثر أمانا.



ولفتت إلى أنه من المهم أيضا أن يدرك الطفل أن إعادة التدوير لا تقتصر على المنزل فقط، بل يجب ان يكون اسلوب حياة، مضيفة: من واجبنا تعليمه تقدير الطبيعة وأن يقوم بواجبه نحوها للحفاظ عليها، كما ان زراعة النباتات من الأنشطة البسيطة الممتعة للأطفال بمختلف أعمارهم، إذ تعزز تقدير الأطفال ووعيهم تجاه دور النباتات في الحفاظ على توازن البيئة



وتعلمهم المسؤولية، والحفاظ على النباتات والاعتناء بها، والعديد من المهارات الأخرى.