مع استمرار التوتر في مضيق تايوان، نقلت رويترز عن مصدر أمس أن نحو 20 سفينة عسكرية، منها عشر صينية وعشر تايوانية، تتواجد وجها لوجه بالقرب من الخط الأوسط لمضيق تايوان.



وأجرت الصين أمس محاكاة لضربات «دقيقة» ضد «أهداف عسكرية رئيسية» أجنبية في «تايوان والمياه المحيطة» بها، في اليوم الثاني من تدريبات لـ«تطويق كامل» تستمر حتى اليوم وتؤكد بكين انها تحذير «جدي» بعد لقاء الرئيسة تساي وينغ إين مع مسؤول أميركي كبير.



وأدانت تايوان بشدة العملية التي أطلق عليها اسم «السيف المتحد»، بينما دعت الولايات المتحدة بكين إلى «ضبط النفس»، مؤكدة أنها تبقي على قنوات اتصالها مع الصين «مفتوحة».



وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية أمس أنها رصدت تسع سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة.



وقالت الوزارة إنها تراقب «تحركات الجيش الصيني من خلال نظام رصد واستطلاع استخباراتي مشترك»، مؤكدة أن الطائرات الحربية التي رصدت هي مقاتلات وقاذفات.



من جهتها، أجرت الصين «محاكاة لضربات دقيقة مشتركة ضد أهداف رئيسية في الجزيرة والمياه المحيطة» بها، كما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أمس.



وقالت قناة التلفزيون العامة الصينية «سي سي تي في» إن القوات الجوية نشرت عشرات الطائرات لتحلق في المجال الجوي المستهدف، بينما نفذت القوات البرية تدريبات على «ضربات دقيقة متعددة الأهداف». وذكرت بكين أنها حشدت مدمرات وقاذفات صواريخ سريعة ومقاتلات وأجهزة تشويش في المناورات.



وأكد المتحدث باسم الجيش الصيني شي يي محذرا أن المناورات «تحذير جدي من التواطؤ بين القوى الانفصالية الساعية إلى (استقلال تايوان) والقوى الخارجية فضلا عن أنشطتها الاستفزازية».



وجددت واشنطن دعوتها إلى «عدم تغيير الوضع القائم». وقالت وزارة الخارجية الأميركية «نحن على ثقة من أن لدينا موارد وقدرات كافية في المنطقة لضمان السلام والاستقرار».



وقالت السلطات البحرية في فوجيان (شرق) إن مناورات بالذخيرة الحية ستجرى اليوم في مضيق تايوان قرب ساحل هذه المقاطعة الواقعة مقابل الجزيرة. ويبلغ عرض أضيق جزء من مضيق تايوان بين الساحل الصيني والجزيرة نحو 130 كيلومترا.