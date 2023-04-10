علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن جهات حكومية بدأت تتحوط من تسرب المعلومات أو التقارير الداخلية الخاصة بها، إذ بدأت البحث عن سبل لمنع تسريب المعلومات السرية الخاصة بها، ولجأت إلى التعاقد مع كيانات متخصصة من أجل مساعدتها على منع وصول معلوماتها السرية وتقاريرها الداخلية إلى غير المصرح لهم.



وفي هذا الصدد، بدأت إحدى الجهات الحكومية إجراءات فعلية بشأن التحوط من تسرب معلوماتها وعمدت إلى طرح مناقصة عامة متخصصة لمشروع جاء تحت عنوان «منع تسريب المعلومات السرية والتقارير الداخلية ومنع وصولها لغير المصرح لهم».