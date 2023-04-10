

مريم بندق



أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



وجاء التشكيل على النحو التالي:



يُعين كل من:



1 - طلال خالد الأحمد الصباح - نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة.



2 - د.خالد علي محمد الفاضــل - نائبـا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة



لشؤون مجلس الوزراء.



3 - د.بدر حامد يوسف الملا - نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.



4 - فهد علي زايد الشعلة - وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات.



5 - عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري - وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب.



6 - د.أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي - وزيرا للصحة.



7 - د.أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز - وزيرة للأشغال العامة.



8 - د.حمد عبدالوهاب حمد العدواني - وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.



9 - سالم عبدالله الجابر الصباح - وزيرا للخارجية.



10 - مي جاسم محمد البغلي - وزيرة للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة.



11 - د.عامر محمد علي محمد - وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.



12 - مطلق نايف عمر أبورقبة العتيبي - وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.



13 - محمد عثمان محمد العيبان - وزيرا للتجارة والصناعة.



14 - مناف عبدالعزيز اسحق الهاجري - وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.



مادة ثانية



على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



ولي العهد



مشعل الأحمد الجابر الصباح



رئيس مجلس الوزراء



أحمد نواف الأحمد الصباح



الوزراء الجدد



٭ د.خالد الفاضل - نائب رئيس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.



٭ فهد الشعلة - وزير البلدية والاتصالات.



٭ د.عامر محمد علي - العدل والأوقاف.



٭ مطلق العتيبي - الكهرباء والطاقة والإسكان.



٭ محمد عثمان العيبان - التجارة والصناعة.



٭ مناف الهاجري - المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار.



وزراء سابقون عادوا



٭ د.خالد الفاضل.



٭ فهد الشعلة.



وزراء عائدون من الحكومة السابقة



٭ الشيخ طلال الخالد - نائب أول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة.



٭ د. بدر الملا - نائب رئيس الوزراء ووزير النفط وشؤون مجلس الأمة.



٭ د. أماني بوقماز - الأشغال.



٭ الشيخ سالم العبد الله - الخارجية.



٭ د. حمد العدواني - التربية والتعليم العالي.



٭ مي البغلي - الشؤون وشؤون المرأة والطفولة.



٭ د. أحمد العوضي - الصحة.



٭ عبدالرحمن المطيري - الإعلام والشباب.

"الأنباء" تنشر مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة

تنشر " الأنباء " مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة.







