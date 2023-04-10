

يحيى حميدان



تعمل الكثير من الدول على إنتاج أبطال رياضيين يحققون الميداليات الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام كل 4 سنوات، وهناك أبطال يخضعون لتدريبات قاسية منذ طفولتهم للوصول إلى هذا الهدف وهو تحقيق ميدالية ذهبية، وهو ما يشكل إنجازا كبيرا بالنسبة لهم، وإذا أضافوا ميدالية ذهبية أخرى إلى رصيدهم الشخصي وإلى بلادهم، فإن الأمر يكون مفرحا أكثر، إلا أن السباح الأميركي الأسطوري مايكل فيلبس كسر هذه القاعدة وأحرز 23 ميدالية ذهبية في مشاركاته الأولمبية الـ 4 بداية من «أثينا 2004» حتى «ريو 2016».



وقد ترك «القرش الذهبي» بصمة تاريخية لا تنسى في أولمبياد «بكين 2008» بعدما تقلد 8 ميداليات ذهبية جعلته الرياضي الوحيد الذي يحصد أكبر عدد من الميداليات الذهبية في دورة ألعاب أولمبية واحدة، ليكسر رقم مواطنه السباح مارك سبيتز الفائز بـ 7 ميداليات ذهبية في أولمبياد «ميونيخ 1972».



وكرس فيلبس نفسه «الأسطورة الأولمبية» بعدما نجح في ختام منافسات مسابقة السباحة بالحصول على ذهبيته الثامنة بعد فوزه مع منتخب بلاده بسباق التتابع 4 مرات 100م متنوعة.



وقال فيلبس بعد تتويجه التاريخي بالميدالية الثامنة في أولمبياد «بكين 2008»: «الأروع ان تثبت أنه لا يوجد أي شيء مستحيل. الكثير من الأشخاص قالوا انه أمر مستحيل. لقد تعلمت أن على المرء التمتع بشيء من الخيال، وهذا ما ساعدني. لا أعلم حقيقة ما يخالجني من مشاعر الآن. هناك الكثير من الأحاسيس التي تتدافع في ذهني، الكثير من الحماس. أعتقد ان ما أريده الآن هو أن أرى والدتي».



وكان النجم الأميركي الكبير قد استهل حصاده الأولمبي في بكين بذهبية سباق 400م متنوعة ثم أتبعها بذهبيات التتابع 4 مرات 100م حرة و200م حرة و200م فراشة وسباق التتابع 4 مرات 200م حرة و100م فراشة، وأضاف إليها ذهبية «الأساطير» في سباق التتابع، كما كانت الحال في سباق التتابع الآخر 4 مرات 100م حرة.



28 ميدالية أولمبية.. 23 منها ذهبية، و3 فضيات وبرونزيتان، ذلك مجموع ما حققه مايكل فيلبس، محققا الرقم القياسي لأكبر عدد من الميداليات التي يفوز بها أي رياضي أولمبي في التاريخ.