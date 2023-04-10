

ناصر العنزي



تجود الرياضة الكويتية بالكثير من النجوم الذين صالوا وجالوا في الملاعب، وتألقوا سواء في أنديتهم أو مع المنتخبات الوطنية، وحققوا العديد من الإنجازات التي لن تسقط من ذاكرة التاريخ، ومن هؤلاء وائل سليمان نجم منتخبنا الوطني ونادي الجهراء السابق، أول لاعب كويتي يدخل النادي «المئوي» بعدما تخطى حاجز المائة مباراة دولية عام 1996، وواصل بعدها مشاركته مع ناديه حتى موعد اعتزاله، كما سجل ابن الجهراء انجازا عالميا، حيث يعتبر أول لاعب كرة قدم يسجل هدفا «ذهبيا» في مباراة رسمية وكانت أمام الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية في هيروشيما عام 1994 بعدما تلقى تمريرة رائعة من عبيد الشمري حولها برأسه في شباك الحارس الإماراتي محسن مصبح.



وقد احتل الأزرق في هذه الدورة المركز الثالث بقيادة المدرب الاوكراني الراحل لوبانوفسكي بعد هزيمته كوريا الجنوبية 2-1، حيث ضمت تشكيلة الازرق كلا من حسين المكيمي وخالد الجارالله ووائل سليمان ومحمد اديلم ومحمد بنيان وعبدالله الدوسري وسلامة هادي ونواف جابر وفواز بخيت وأيمن الحسيني وناصر السوحي وعبيد الشمري وعلي مروي وحمد الصالح وآخرين، واعتمد المدرب لوبانوفسكي كثيرا على لاعبي الجهراء، وبعدما جاء التشيكي ميلان ماتشالا اعتمد على لاعبي كاظمة والسالمية تحديدا في تشكيلته الأساسية.



وبدأ وائل سليمان مشواره في نادي منطقته الجهراء، ولعب في جميع مراحله السنية ولم ينتقل لناد آخر، وكان يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والوسط المتأخر، وتميز ايضا بتسجيله اهدافا كثيرة مع ناديه والمنتخب الوطني من خلال التسديد القوي من خارج منطقة الجزاء وضربات الرأس المتقنة، وانضم للأزرق الوطني مبكرا وتحديدا منذ عام 1985.

وشارك في بطولة كأس الخليج «خليجي 8 و9 و10 و11 و12 و13»، وكان قائد الأزرق في خليجي 13 في مسقط وحمل الكأس مع زميله خالد الشليمي.



وبعد مسيرة حافلة بالنجاح اتجه للعمل الإداري، حيث شغل عضوية نادي الجهراء وعمل ايضا سكرتيرا للجنة الانتقالية في اتحاد كرة القدم 2007-2008 قبل ان يتجه للاعلام كمحلل فني في القناة الثالثة الرياضية.