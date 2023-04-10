

أقام البنك الأهلي الكويتي حفلا لتكريم موظفيه المميزين تقديرا لأدائهم الاستثنائي خلال العام 2022، والذي ساهم في تحقيق تطلعات البنك والعديد من الإنجازات، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة جورج ريشاني، والرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي ـ الكويت لؤي مقامس، وأعضاء الإدارة التنفيذية، ورؤساء الإدارات والموظفين، في مطعم دار حمد.



وشهد الحفل حضورا كبيرا من موظفي البنك الأهلي الكويتي، حيث تم تكريم أكثر من 57 موظفا ضمن 13 فئة مختلفة تم اختيارهم وفق التقييمات الإيجابية لأدائهم، بما يظهر حرص الإدارة التنفيذية على توفير بيئة عمل تحفز على الإبداع لدى أعضاء فريق العمل، لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء.



وتأتي هذه المبادرة من البنك الأهلي الكويتي تقديرا لجهود الموظفين وتميزهم ومساهماتهم البناءة في إنجازات البنك خلال العام 2022، وأقيم الحفل بهدف مواصلة الارتقاء بخدمة العملاء وتحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم، وتوفير جميع متطلباته بما يناسب تطلعاته واهتماماته.



وجاء تكريم الموظفين بناء على أحدث المعايير المعتمدة في تقييم الأداء، ويشمل برنامج تكريم الموظفين المميزين لدى البنك الأهلي الكويتي جميع الإدارات لديه، ويتضمن تقييمات شهرية وسنوية وربع سنوية، إلى جانب اعتماد سياسة تتعلق بجميع الجوانب المهنية لدى أعضاء فريق عمله، بما يساعد البنك على تقييم أدائهم وتكريم المميزين منهم في كل عام.



وتعليقا على الفعالية، أكد لؤي مقامس أن موظفي البنك هم المحرك الرئيسي لإنجازاته ونجاحاته على كافة الصعد، مشددا على اهتمامه بتوفير بيئة عمل تحفز على الابتكار والتطور المهني، بما ينعكس إيجابا على أدائهم.



وأفاد بأن الاهتمام بالموظفين وتلبية جميع احتياجاتهم، يشكل أهمية قصوى لدى البنك، لافتا إلى أنه يواصل الاستثمار للارتقاء بقدراتهم عن طريق إجراء دورات تدريبية بالتعاون مع أعرق الجهات والمؤسسات المتخصصة في السوق المحلي والعالمي.



وبين مقامس أن البنك الأهلي الكويتي يعمل في الوقت نفسه على تعزيز الارتباط الوظيفي لدى الموظفين، منوها إلى أن تفانيهم في العمل دائما ما يؤتي ثماره وينعكس إيجابا على زيادة نجاحاته، وجذب أفضل الكفاءات للانضمام إلى فريق عمله في جميع الإدارات.