أعلنت solutions by stc، الذراع المتخصصة في توفير أحدث الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات لشركة الاتصالات الكويتية stc، عن رعايتها لملتقى المبادرين من رواد الأعمال والذي يقيمه الصندوق الوطني للعام الثاني على التوالي، وتأتي رعاية solutions by stc له تماشيا مع التزامها المستمر بدعم قطاع الأعمال مع التركيز بشكل خاص على رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.



واستقطب ملتقى المبادرين الذي أقيم في 3 أبريل في فندق فور سيزونز، أكثر من 300 من رواد الأعمال والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وغيرهم من كبار الشخصيات التي كانت حاضرة بين الضيوف، حيث نظم الصندوق الوطني الفعالية لتكريم المبادرين الشباب أصحاب المشاريع الأكثر إبداعا وابتكارا.



ومن خلال دورها كراع للفعالية وباعتبارها الراعي الوحيد من قطاع الاتصالات قامت solutions by stc بتوزيع جوائز قيمة على الفائزين الثلاثة الأوائل في المشروع.

وكان فريق الإدارة التنفيذية لـ solutions by stc حاضرا في هذا الحدث الذي شهد إطلاق العديد من المشاريع الوطنية من قبل رواد الأعمال المحليين.



وعلاوة على ذلك، أقامت solutions by stc جناحا خاصا لها في الملتقى، ومن خلال الحدث قدمت للشركات الصغيرة والمتوسطة العديد من العروض الترويجية والحلول الحصرية المخصصة للارتقاء بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تتماشي مع حملاتها الترويجية الأخيرة الداعمة لهذا القطاع الحيوي في سوق الكويت كذلك بالإضافة إلى المشاركة في حفل توزيع الجوائز.



وفي تعليق له، قال مشاري الحمد، المدير العام لمبيعات الشركات في solutions by stc: «نحن فخورون بالمشاركة مرة أخرى في هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى دفع ودعم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.

وباعتبارها رائدة في القطاع الخاص، فإن solutions by stc تدرك الدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية باعتبارها العمود الفقري لاقتصادنا.



وأضاف الحمد: نؤمن بشدة بأهمية دعم رواد الأعمال المحليين ومشاريعهم، حيث يمكنهم تقديم قيمة كبيرة للمجتمع ولتحقيق هذه الغاية، أطلقت solutions by stc العديد من المبادرات على مر السنين.