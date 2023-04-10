

توج فريق المرحوم حسن الموالي بكأس دورة نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها الرمضانية في نسختها الـ 15 لكرة قدم الصالات التي أقيمت بمشاركة 12 فريقا يمثلون مختلف القطاعات، وذلك بعد تغلبه على فريق الشهيد جزاع المطيري بركلات الجزاء 3-2 بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 3-3.



وقد حملت دورة هذا العام اسم الراحل محمد زيد العتيبي، وذلك تقديرا وعرفانا من النقابة للمسيرة العطرة التي قدمها الراحل في دائرة الخدمات الأرضية بـ«الكويتية» لسنوات طوال، حيث كرم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين في «الكويتية» أسرة الفقيد العتيبي، كما توجوا الفرق الفائزة بالمراكز الأولى واللاعبين عبدالرحمن الدهام بجائزة كأفضل حارس وحمود المطيري كأفضل لاعب.



هذا، وأعرب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها طلال الهاجري عن سعادته بالنجاح الباهر الذي حققته الدورة، مضيفا: «تغيير اسم الدورة تجسيدا لأسمى معاني الوفاء والعرفان لمسيرة المرحوم محمد زيد العتيبي وإنجازاته المتميزة في دائرة الخدمات الأرضية بالكويتية لسنوات طوال».



من جانبه، أشاد مدير دائرة مركز التدريب بالكويتية علي المري، بالتنظيم الرائع للدورة، وقال: «الدورة جاءت في أجواء رمضانية مباركة بحضور ومشاركة العاملين بالكويتية والشركات التابعة لها، وكانت المباريات مثيرة وتنافسية حتى ان النهائي لم يحسم الا بركلات الجزاء».



من جهته، تقدم رئيس مجلس إدارة نادي برقان أنور العتيبي وشقيق الراحل محمد زيد العتيبي، بالشكر الجزيل إلى النقابة، لتسمية كأس الدورة الرمضانية الـ15 التي تنظمها باسم شقيقه الراحل، معتبرا هذا الأمر بادرة وفاء من النقابة للراحل محمد زيد العتيبي.