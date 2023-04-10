

مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



ابتعد فريق الشباب بصدارة دوري زين للدرجة الأولى بعد فوزه على فريق برقان مساء أول من امس ضمن الجولة الـ16 من البطولة، وبهذا الفوز رفع أبناء الأحمدي رصيدهم الى 32 نقطة، وبقي الخاسر عند رصيده بـ 12 نقطة. سجل هدفي الفائز اوسينيو سيزار وعمر ويد.



وفي اللقاء الاخر والعامر بالأهداف عزز اليرموك من حظوظه للتأهل الى الدوري الممتاز بعد فوزه الكبير على الصليبخات 5-2، وبهذا الفوز ارتفع رصيد اليرموك الى النقطة 24، بينما ظل الخاسر عند رصيده السابق بـ 6 نقاط، ويدين اليرامكه في الفوز بالنتيجة الكبيرة لهداف الفريق ايدي براون الذي سجل 4 أهداف، بينما سجل عبدالله العتيبي الهدف الخامس.



هذا وقال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك حسن فاضل عقب الفوز على الصليبخات، ان اللاعبين كانوا تحت ضغط بسبب رغبتهم الكبيرة في التأهل للدوري الممتاز، بينما المنافس لم يكن تحت الضغط بسبب خروجه من المنافسة، لذلك افتقدنا التركيز في بداية المباراة لكننا استعدنا قوتنا مع مرور الوقت وأضعنا عددا من الفرص في نهاية الشوط الأول وبعدها تمكنا من إنهاء المواجهة في الشوط الثاني لمصلحتنا.



وأضاف فاضل قائلا: «التأهل لم يحسم بعد وعلينا عدم النظر للفرق الأخرى بقدر التفكير في تحقيق الانتصارات بالمباريات المقبلة لكي نضمن تأهلنا بأيدينا، وهو أمر نحن قادرون عليه باذن الله بسبب قتال اللاعبين في التدريبات وجديتهم وتركيزهم الكبير بالإضافة إلى الدعم الكبير من قبل الجهازين الإداري والفني ومجلس الإدارة، لذلك أتمنى استغلال كل تلك الأمور في تحقيق بطاقة التأهل الثانية بعدما ضمن الشباب البطاقة الأولى».



وأشاد فاضل بمهاجمه النيجيري براون الذي تمكن من تسجيل 4 أهداف بالمباراة، مشيرا إلى أن اللاعب يمتلك خبرة ويتميز بالهدوء في إنهاء الهجمات ورغم ذلك فإن العمل جماعي بالفريق، وبراون وباقي اللاعبين يسيرون وفق منظومة واحدة لمصلحة الفريق.