

يعقوب العوضي



حافظ الكويت على لقبه بطلا للدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه في المباراة الحاسمة مساء أول من أمس على القادسية بنتيجة 3-2 والتي أقيمت بينهما على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم. وذلك بعد سلسلة من الانتصارات للأبيض في خمس مباريات في مواجهات المربع الذهبي، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما ارتفع رصيد القادسية الى 13 نقطة.



وعقب المباراة، قام رئيس الاتحاد د.عبدالهادي الشبيب ورئيس نادي الكويت خالد الغانم بتسليم الكويت درع البطولة.



ويلعب الكويت مباراة تحصيل حاصل في الـ 9.00 مساء اليوم مع كاظمة على نفس الصالة، فيما يلعب القادسية مع العربي غدا في نفس التوقيت.



وتحمل مباراة الكويت مع البرتقالي أهمية للأخير، حيث يسعى لخطف الوصافة من القادسية، فيما يتطلع القادسية لتعزيز مكانته في وصافة الترتيب العام وخطف انتصار مهم من الغريم التقليدي.



يذكر أن القادسية حاز لقب البطولة منذ انطلاقتها بواقع 23 مرة، ثم كاظمة بـ 15 مرة، فالكويت بـ 14 مرة، في حين فاز العربي باللقب 4 مرات والجهراء مرة واحدة.