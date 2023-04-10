

حقق الرامي ماجد المطيري، لقب فئة المحترفين في ختام بطولة «السبورتنغ» للرماية، والتي نظمها نادي بيان للرماية على ميادين نادي الصيد والفروسية برعاية الهيئة العامة للرياضة. وجاء في المركز الثاني سليمان الصبيحي، فيما حل ثالثا فهد الكفيف، ورابعا سعد لافي، وفي المركز الخامس فهد الشريعان، والسادس حمد المجرن.



وفي فئة الهواة، نال لقب البطولة محمد الطرقي فيما حل وصيفا فهد خميس والثالث حسين ششتري.



وعقب المنافسات النهائية قام أمين سر نادي بيان للرماية فهد الصهيبي بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.



وشارك في البطولة 78 راميا، تنافسوا على مدى يومين، لنيل اللقب في الفئتين، كما شهدت البطولة مستويات عالية في رماية السبورتنغ، وأشاد الحضور بأجواء البطولة الرمضانية، والتي ينظمها نادي بيان للرماية في كل عام، ما ساهم في تطور مستوى الرماية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على مشاركاتهم في الاستحقاقات الخارجية.