

أعلنت إكسايت، أكبر سلسلة متاجر إلكترونيات في الكويت وإحدى شركات صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم) عن أسماء الفائزين في بطولة (XG)Xcite Gaming لألعاب الفيديو، والتي من 3 إلى 5 أبريل، تزامنا مع نهائي النسخة الثانية لبطولة القبس للبادل التي تعد الأكبر في الكويت، وذلك على أرض ملعب بادل تايم في منطقة العارضية، حيث تجاوز عدد المشاركين في البطولة 240 متسابقا في ألعاب الفيديو.



وتضمن المشاركون نخبة من أفضل لاعبي الكويت وحاملي الألقاب في 3 ألعاب أساسية، وهي فورت نايت، فالورانت، وفيفا 2023، اذ حقق المركز الأول في لعبة «فيفا 2023» خالد عبدالباسط، وجاء ثانيا يعقوب القطري وعبدالرحمن العنزي ثالثا، وفي لعبة فورت نايت (2×2) فقد حقق المركز الاول عبدالعزيز عبدالحميد وعبدالله عبدالسلام وجاء ثانيا وليد خالد وأسامة المطيري ثم عبدالعزيز نايف ومناور الحربي بالمركز الثالث، وفي لعبة فالورانت، حقق المركز الأول يوسف الرشيدي، وحل ثانيا أرسلان شكيل فيما جاء ثالثا أشرق عظيم.



وقد منحت إكسايت جوائز تتجاوز قيمتها 5000 دولار في بطولة XG، ما أضاف المزيد من روح المنافسة بين اللاعبين، حيث تمتع المشاركون والحضور بتجربة لعب استثنائية بالتوازي مع بطولة القبس للبادل، كما كان هذا التجمع بمنزلة فرصة تواصل ثمينة لأفراد مجتمع الألعاب.