

أسدل الستار مساء السبت على النسخة الثانية من دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي التي نظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي على مدار 3 شهور بمشاركة ما يقارب 800 لاعب ولاعبة من 13 جامعة وكلية ومؤسسة تعليمية حكومية تنافسوا في 7 ألعاب، وذلك بتتويج فريق كلية الكويت التقنية بلقب دوري كرة القدم للصالات للرجال بعد تغلبه على فريق الكلية الأسترالية بركلات الترجيح بفارق هدف بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الايجابي 2-2، فيما حصد فريق جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا كأس التفوق بعد تحقيق 3 ألقاب.



وقد شهدت صالة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالشويخ نهائي كرة الصالات وحفل الختام الكبير الذي أقيم بحضور حامد الهزيم نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع ومسؤولي الكليات والجامعات المشاركة، حيث قامت اللجنة العليا للدورة بتتويج أبطال الألعاب السبع بالإضافة إلى الوصيف.



وبهذه المناسبة، أشاد نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم بجهود كافة العاملين في تنظيم نسختها الثانية والتي نظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي على مدار 3 شهور واختتمت مساء السبت بمشاركة ما يقارب 800 لاعب ولاعبة من 13 جامعة وكلية ومؤسسة تعليمية حكومية تنافسوا في 7 العاب، مضيفا: «الدورة حققت النجاح والهدف من اقامتها وكانت تجمعا شبابيا رياضيا كبيرا من الجنسين اثلج صدورنا بتواجدهم في الصالات والملاعب سواء لاعبين ولاعبات او مشجعين لزملائهم لتحقيق الانتصار».



وفي نفس السياق، اكد رئيس الاتحاد المدرسي ـ رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة فيصل المقصيد أن النتائج الإيجابية التي خرجت بها النسخة الثانية تضع الاتحاد واللجنة العليا أمام مسؤولية كبيرة في المرحلة المقبلة من اجل دعم الأنشطة الرياضية في مؤسسات التعليم العالي بما يتماشى مع الاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة الاتحاد 2021-2026 للنهوض بالرياضة المدرسية والتعليم العالي، مضيفا: هناك خطة يتم اعتمادها حاليا مع اللجان الفنية من أجل تطوير الدورة وإضافة ألعاب اخرى لمنح الطلاب والطالبات مزيدا من الفرص للمشاركة والتنافس لتحقيق الأهداف ومنها اقامة أنشطة اخرى داخل الكليات والجامعات لرفع مستوى الطلبة البدني والفني.



بدوره، قال رئيس اللجنة العليا للشؤون الفنية د.سلمان حاجي إن الكل فائز في الدورة الحالية من خلال المشاركة والاستمتاع وشغل أوقات الفراغ، مضيفا: «الهدف من الدورة هو التجمع الجامعي للطلاب والطلبات لتبادل الخبرات سواء داخل الملعب او خارجه، فالنسخة الثانية شهدت ارتفاعا كبيرا في مستوى اللاعبين واللاعبات مع زيادة الروح الرياضية التنافسية وسنعمل في النسخة الثالثة على زيادة الألعاب النسائية حيث تميزن هذا العام في السلة والطائرة وكرة قدم الصالات».