

بيروت - ناجي شربل



خرج البرج اللبناني من التصفيات المؤهلة لبطولة الأندية العربية على كأس الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمجموع نتيجة مباراتيه أمام الوحدة الإماراتي 0-4، بعد انتهاء مباراة الإياب التي أقيمت على ستاد آل نهيان بأبو ظبي بفوز الوحدة بهدف نظيف سجل بالدقيقة 96.



وكان الوحدة فاز ذهابا مساء الثلاثاء الماضي على الملعب عينه بثلاثية نظيفة، اذ خاض البرج الذهاب والاياب في ابو ظبي، لظروف تقنية بينها عدم توافر ملعب عشبي في بيروت.



وهذه هي المشاركة الرسمية الثانية للبرج، بعد مشاركة أولى في 1994 بمسابقة كأس الكؤوس العربية إثر إحرازه كأس لبنان في 1993.



ومن المقرر أن يلتقى البرج مع النجمة في نصف نهائي مسابقة كأس لبنان، فيما يلتقي العهد مع شباب الساحل، علما أن الأخير هو الفريق الوحيد الذي فاز على العهد في ذهاب الدوري المنتهي.