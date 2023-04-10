نجا تسعة من هواة التزلج بعد أن حاصرهم انهيار ثلجي في جبال الألب السويسرية، ولم يتعرضوا إلا لإصابات طفيفة أو متوسطة، على ما أعلنت الشرطة.



وقالت الشرطة إن عناصر الإنقاذ عثروا على المتنزهين التسعة الذين نقلوا جوا إلى المستشفى.



وحدث الانهيار الثلجي بالقرب من قمة ألفوبيل (البالغ علوها 4206 أمتار)، في الجنوب الغربي من كانتون فاليه، بالقرب من الحدود الإيطالية، وعلى مسافة غير بعيدة من جبل ماترهورن الشهير ومنتجع التزلج في زيرمات.



وجاء في بيان صادر عن شرطة كانتون فاليه أن «كتلة الثلج جرفت عدة أشخاص». وهرعت خدمات الطوارئ بسرعة إلى مكان الحادث في الطوافات. وقال ناطق باسم شرطة كانتون فاليه لوكالة فرانس برس إن 16 شخصا كانوا يقومون بجولات تزلج في منطقة الانهيار الثلجي أو بالقرب منها، وإنه تم إجلاؤهم جميعا.