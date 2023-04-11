عبدالعزيز الفضلي



أصدر عدد من المناطق التعليمية جداول اختبارات الفترة الدراسية الثانية للمرحلة المتوسطة والتي ستنطلق في الساعة 8 صباح يوم الاحد 28 من مايو المقبل وتستمر حتى يوم الاثنين 5 يونيو القادم. وحددت المناطق 6 مواد للاختبارات هي التربية الاسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم والاجتماعيات واللغة الانجليزية، وتضاف 30 دقيقة إلى الزمن الأصلي لمتعلمي الحالات الخاصة، كما تضاف ربع ساعة على زمن الامتحان لجميع المجالات الدراسية لمنح المتعلمين وقت لقراءة التعليمات والتأكد من عدد أوراق الأسئلة. وأكدت على ضرورة ان يكون الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف واحضار الأدوات الخاصة لكل امتحان، اما امتحان مادة القرآن الكريم فسيكون من يوم الأحد 21 مايو إلى يوم الخميس 25 من نفس الشهر.