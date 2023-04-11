عبدالعزيز الفضلي



عقد وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان اجتماعا مع الملحق الثقافي في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت والسكرتير الأول للسفارة لونغ يالينغ، وذلك بشأن الدعوة المقدمة من لجنة حسن الجوار والصداقة والتعاون التابعة لمنظمة شانغهاي للتعاون ووكالة الفضاء المأهولة، للفعالية التي ستقام يوم الخميس 20 الجاري على مسرح وزارة التربية. وستكون الفعالية بعنوان «حديث طلاب دول منظمة شنغهاي للتعاون مع رواد مركبة شنتشو-15»، وستتم دعوة بعض الطلبة المتفوقين لحضور الفعالية.



حضرت الاجتماع الموجه الفني العام للعلوم منى الأنصاري والموجه الفني للعلوم سهام القبندي وموجه الجيولوجيا سعود الشمري.