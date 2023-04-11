تحقيق نهضة الوطن بمفهومها الشامل مسؤوليتنا جميعاً قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعباً فكلنا شركاء في بناء الوطن وإكمال مسيرة تقدمه

الكويت وشعبها ومصالحها أمانة في أعناقنا نسعى للحفاظ عليها بكل ما أوتينا من حكمة وقدرة في كنف صاحب السمو وفي ظل ثوابت دستورية وقوانين حاكمة

عليكم أن تبذلوا قصارى جهودكم لحمل الأمانة الوطنية في دفع مسيرة تقدم وطننا وازدهاره إلى آفاق أرحب تتحقق فيها الأهداف والطموحات

أنتم منذ هذه اللحظة مسؤولون ومساءلون ونحن معكم داعمون وموجهون وناصحون ومحاسبون

تعزيز دور الكويت ومواقفها تجاه الدول وقضايانا المشتركة لتظل محطة للديبلوماسية الناجحة

رئيس الوزراء: نعاهدكم على أن نضع أنفسنا وخبراتنا وأن نكرس جهودنا لخدمة الكويت وأن نكون رهن تنفيذ توجيهاتكم للعمل والتعاون مع جميع أطياف المجتمع



استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح امس، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، كما قدم لسموه الوزراء كلا من:



٭ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة.



٭ د.خالد علي محمد الفاضل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.



٭ د.بدر حامد يوسف الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.



٭ فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات.



٭ عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب.



٭ د.أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة.



٭ د.أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرة للأشغال العامة.



٭ د. حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي.



٭ سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.



٭ مي جاسم محمد البغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة.



٭ د.عامر محمد علي محمد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.



٭ مطلق نايف عمر أبورقبة العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.



٭ محمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة.



٭ مناف عبدالعزيز اسحق الهاجري وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.



حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.



وقد وجه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كلمة سامية هذا نصها:



بسم الله الرحمن الرحيم (ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا) صدق الله العظيم



سمو الأخ الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



الإخوة الوزراء،



يسرني، وقد أديتم اليمين الدستورية، وأقسمتم القسم العظيم أمام الله وأمامنا وأمام شعب الكويت الكريم أن أنقل إليكم جميعا تحيات القائد الوالد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وأحاطه بفيض رعايته وحرسه بعين عنايته وأنعم على سموه بالصحة والعافية وأنقل إليكم دعوات سموه لكم بالتوفيق والسداد في القيام بما يحتمه عليكم العمل الوزاري من واجبات ومسؤوليات.



كمـا نقــدر الجهـــود المخلصة التي بذلها الوزراء السابقون في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم، سائلين الله تعالى لهم - كل في موقعه - التوفيق لمواصلة العطاء لوطننا العزيز.



سمو رئيس مجلس الوزراء،



الإخوة الوزراء،



ونحن نؤكد أن مصالح الكويت العليا ملتقى أهدافنا وحمايتها منتهى غايتنا فإن تحقيق نهضة الوطن بمفهومها الشامل مسؤوليتنا جميعا قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعبا فكلنا شركاء في بناء الوطن وإكمال مسيرة تقدمه وازدهاره متجاوزين العقبات، مواجهين التحديات، محققين الأهداف والغايات.



سمو رئيس مجلس الوزراء،



الإخوة الوزراء،



إن الكويت وشعبها ومصالحها أمانة في أعناقنا جميعا نسعى للحفاظ عليها بكل ما أوتينا من حكمة وقدرة في كنف القائد الوالد صاحب السمو الأمير وفي ظل ثوابت دستورية وقوانين حاكمة ترسخ العدل والمساواة.



وإن عليكم ـ وأنتم في بداية مرحلة جديدة من العطاء لوطننا العزيز ـ أن تبذلوا قصارى جهودكم وما في وسعكم لحمل الأمانة الوطنية في دفع مسيرة تقدم وطننا وازدهاره إلى آفاق أرحب تتحقق فيها الأهداف والطموحات إلى أرض الواقع ويتلمس صداها المواطنون.. وأنتم منذ هذه اللحظة مسؤولون ومساءلون ونحن معكم داعمون.. موجهون.. ناصحون.. ومحاسبون.



سمو رئيس مجلس الوزراء،



الإخوة الوزراء،



بخطوات إصلاحية، أمامكم قضايا جوهرية وملفات عديدة نوليها اهتماما بالغا فعليكم العمل بروح الفريق الواحد متعاونين متآزرين من أجل تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وتحقيق أمن الوطن والمواطن، والارتقاء بمنظومات الخدمات جميعها والقضاء على الفساد والمحسوبية.. وغيرها من القضايا والملفات ذات الأهمية.



كما نؤكد على الاستمرار في تعزيز دور الكويت ومكانتها وثوابتها ومواقفها تجاه الدول الشقيقة والصديقة وقضايانا المشتركة لتظل ـ كما عهدها العالم ـ محطة للديبلوماسية الناجحة.



وفي الختام، أدعو الله أن يعينكم ويوفقكم للعمل بجد واجتهاد متضرعا إليه سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لوالدنا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



وألقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كلمة هذا نصها:



سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد،



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



يطيب لي وقد تشرفنا جميعا بتلبية الإرادة السامية تنفيذا للتكليف السامي من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسموكم حفظكما الله ورعاكما.



وتفضلتم سموكم وأصدرتم أمركم السامي بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء ثم أصدرتم مرسوم تشكيل الوزارة.



ويطيب لي باسمي ونيابة عن أخواتي وإخواني الوزراء أن نرفع لمقام سموكم وافر التقدير وعظيم الاعتزاز على ثقة سموكم الكريمة التي نعتز بها مدركين ثقل الأمانة التي حملتمونا إياها وما تتطلبه من العمل الجاد المثمر لتحقيق أمال وتطلعات أهل الوطن الغالي في تحقيق مزيد من الرخاء والازدهار والتقدم.



إنني يا سمو ولي العهد، وأخواتي وإخواني الوزراء نعاهد الله سبحانه وتعالى ثم صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأهل الكويت الأوفياء جميعا على أن نكون عند حسن ثقة سموكم وأن نضع أنفسنا وخبراتنا وأن نكرس جهودنا لخدمة الكويت الحبيبة وأن نكون رهن تنفيذ توجيهاتكم السامية للعمل والتعاون مع جميع أطياف المجتمع لترجمة آمال المواطنين وتطلعاتهم في غد أفضل ومزيد من الرفاهية والرفعة لوطننا العزيز وازدهاره.



نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيدنا جميعا بعنايته وتوفيقه ويلهمنا السداد والرشاد للقيام بأعباء المسؤولية على الوجه الأكمل وأن يحفظ حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسموكم والكويت الغالية وأهلها الكرام وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار ومزيد من الرفعة والرخاء.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.





وزير الصحة: مواصلة استكمال الارتقاء بالخدمات الصحية



أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي مواصلة استكمال الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف التي ترتكز عليها خطة الوزارة، متطلعا إلى مرحلة جديدة من العمل والعطاء. وقال العوضي في تصريح صحافي بمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية له وزيرا للصحة، إنه سيستكمل ما بدأ تنفيذه بشأن مواصلة جهود التحول الرقمي وميكنة خدمات الصحة واستكمال تشغيل المنشآت الجديدة. وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لنيل هذه الثقة. وأكد تسخير كل الإمكانات للارتقاء بالمنظومة الصحية عبر الرؤية الشمولية للتعامل مع التحديات بما يوفر بيئة العمل المناسبة للكوادر والكفاءات الوطنية وتوفير بيئة العمل المناسبة ووضع الأطر التنظيمية للتغلب على ما يواجهونه من تحديات، مثمنا دور الكوادر الصحية والإدارية وجميع العاملين في الوزارة خلال الفترة الماضية. ونوه بحرص الوزارة على مواصلة جهود المحافظة على المؤشرات الصحية التي تتبوأ فيها المنظومة الصحية الكويتية مراكز متقدمة وتعزيز هذا التقديم والارتقاء بالمستوى الفني للكوادر الطبية لمواصلة النجاحات في ظل الإمكانيات التي تتمتع بها المنظومة الصحية.



وأشار إلى تطوير الأداء المهني الذي يعد من الركائز الأساسية للمنظومة الصحية التي تضع على رأس الأولويات لتحقيق مزيد من التميز، وذلك بموازاة جودة الخدمة المقدمة للمواطن بما يتفق مع المعايير العالمية.



العتيبي: إيلاء ملف الطلبات الإسكانية اهتماماً أكبر



دارين العلي



شكر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الاسكان م.مطلق العتيبي ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، لتسميته وزيرا في التشكيل الحكومي الجديد.



واكد العتيبي انه لن يألو جهدا في اي منصب كان للقيام بواجبه في خدمة البلاد والعمل على استكمال مسيرة التنمية والتطوير من خلال ترجمة هذه الأمور إلى أفعال تصب في مصلحة الكويت.



وشدد على أن المرحلة المقبلة تعتبر غاية في الأهمية في إدارة شؤون الشبكة الكهربائية والمائية ويتطلب جهدا مضاعفا، مشيرا الى ان الوزارة بكل طواقمها وقطاعاتها تعمل بهدف إيصال الخدمات الى المواطنين على أكمل وجه.



وأوضح الوزير العتيبي أنه «سيولي ملف الطلبات الإسكانية اهتماما كبيرا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية».