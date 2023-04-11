بشرى شعبان



كشفت إدارة الجمعيات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية عن عمل فرق تفتيش العمل الخيري للأسبوع الفائت من شهر رمضان.



وأشارت الإدارة في بيان صحافي إلى أن فرق التفتيش الميداني على جمع التبرعات قامت بـ 365 زيارة على المساجد و17 زيارة على مقار الجمعيات الخيرية، حيث تم رصد 25 كشكا لجمع الملابس وتمت إزالتها، ومطعم يقوم بالدعوة لجمع التبرعات لإفطار صائم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة.



كما تم رصد 7 إعلانات لجمعيات خيرية ومبرات وجهات أخرى غير ملتزمة بضوابط الإعلانات وتتم مخاطبة الجمعيات الخيرية لتلافي المخالفات، بالإضافة إلى رصد 11 مخالفة بالمساجد عبارة عن إعلانات لجمع التبرعات لإفطار صائم وتنفيذ العديد من المشاريع الخيرية وعدم التقيد بجدول الأئمة بجدول توزيع الجمعيات على المساجد وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.



وأوضحت الإدارة أنه تم رصد صندوقين لجمع التبرعات بالمساجد مخالفة لقانون جمع المال وتم عمل محضر إثبات حالة من قبل مفتشي الوزارة ومخاطبة وزارة الأوقاف.



ورصد 10 مخالفات لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال إعلانات على وسائل الاجتماعي وتمت مخاطبة النيابة العامة، وكذلك رصد مخالفة واحدة لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال إعلانات في الشوارع وتمت مخاطبة وزارة الداخلية.



وذكر البيان أنه جرى رصد مخالفة واحدة من مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة لجمع التبرعات، حيث تمت مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات، بالإضافة إلى رصد فرقتين تطوعيتين تقومان بالدعوة لجمع التبرعات لإفطار صائم وتم في هذا الشأن إعداد مخاطبة لإدارة تنمية المجتمع.