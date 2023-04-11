أسامة أبو السعود



أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح «ان جميع مطالب العاملين في القطاع النفطي ذات اهتمام بالغ في مؤسسة البترول وعندي أنا شخصيا»، مشددا على أن هناك توافقا وتكاملا بين إدارة مؤسسة البترول والنقابات لتحقيق مطالب العاملين في القطاع النفطي.



وتابع السعود، على هامش مشاركته في الغبقة الرمضانية الاولى التي أقامتها نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» والتي أقيمت مساء امس الاول بفندق سفير الفنطاس وسط حضور كبير من قيادات القطاع النفطي والاتحادات والنقابات العمالية والعاملين بالشركة: «تشرفت اليوم بحضور غبقة اخواني أعضاء نقابة «كيبك» وهي من الشركات الرائدة عندنا في القطاع النفطي، فهي تدير اهم استثمارين جدد في القطاع النفطي وهما مصفاة الزور ومرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال».



وأضاف: وهذه طبيعتنا في القطاع النفطي وككويتيين عموما ان نتجمع في مثل هذه الغبقات واللقاءات في هذا الشهر الفضيل ونتبادل فيها الآراء بكل أريحية وشفافية، ولي الشرف اليوم ان احضر مع اخواني في نقابة كيبك هذه الغبقة الرمضانية».



وعن أهم المطالب للعاملين في القطاع النفطي حاليا، أكد رئيس مؤسسة البترول أن أهم هذه المطالب هي تحقيق الصحة والسلامة للعاملين في القطاع النفطي والتأكد من تسلم جميع حقوقهم والسعي نحو المزيد من المبادرات التي تخلق بيئة مشجعة في هذه الصناعة التي تعتبر خطرة وأساسية في الكويت.



وردا على سؤال عن مخاوف بعض العاملين والنقابات من موضوع الدمج، قال الشيخ نواف السعود «نحن في نقاش مستمر مع اخواننا في نقابة كيبك وجميع النقابات، وهناك شفافية كاملة حول هذا الموضوع وتعاون بيننا وبينهم».



من جهته، وجه رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» سعد فهد العجمي الشكر لجميع من حضر الغبقة الرمضانية التي أقامتها النقابة وعلى رأس الحضور رئيس مؤسسة البترول الشيخ نواف السعود الصباح ونائب الرئيس التنفيذي لشركة كيبك عبدالله فهاد العجمي ورئيس اتحاد عمال البترول ورؤساء النقابات والاخوة الزملاء في الشركة والمهنئين بهذا الشهر المبارك. وعلى صعيد حقوق العمال، أكد العجمي ان حقوق ومكتسبات عمال الشركة على رأس أولوياتنا.



وشدد العجمي على ان نقابة الشركة ستطالب خلال الفترة القادمة بالعديد من المطالب والامتيازات للعاملين خاصة مع ما حققته الشركة من أرباح تاريخية بفضل جهود وسواعد ابناء الكويت من عمال كيبك.



وعلى صعيد الغبقة الرمضانية، رفع العجمي أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والحكومة والشعب الكويتي أجمع بمناسبة شهر رمضان المبارك.



كما هنأ العجمي في ختام تصريحاته عمال شركة كيبك والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة الشهر المبارك، داعيا الله عز وجل ان يديم على وطننا الحبيب نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة.



من جهته، رحب عضو نقابة كيبك مشعل راشد السبيعي بحضور الغبقة، مؤكدا أن هناك تحديات كبيرة مقبل عليها العاملون في القطاع النفطي، متمنيا ان يعود قطاعات جاذبا للكفاءات الوطنية كما كان في السابق باستقبال مخرجات التعليم من الشباب الكويتي الطموح للعمل في هذا القطاع الحيوي في البلاد.



من جانبه، وجه عضو النقابة سلطان الصابري الشكر لجميع موظفي الشركة والقيادات النفطية على حضورهم الغبقة الرمضانية الأولى التي تقيمها النقابة.



ووعد الصابري في ختام تصريحاته عمال شركة كيبك بتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة بالتعاون يدا بيد مع إدارة الشركة.