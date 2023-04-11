

بشرى شعبان



نظم قطاع الخدمات الطبية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إفطارا جماعيا لنزلاء دور رعاية المعاقين ومسؤولي وموظفي الهيئة، برعاية وحضور مدير الهيئة د.بيبي العمير، ونائب مدير عام الخدمات التعليمية والتأهيلية د.ناهد العتيقي، ونائب مدير عام قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ودور الرعاية بالإنابة عامر العنزي، ونائب قطاع الشؤون المالية والإدارية بالإنابة هنادي المبيلش، وذلك مساء أمس الأول في صالة متعددة الأغراض، وذلك بالتعاون مع فندق راديسون بلو.



وعلى هامش الإفطار، قالت مديرة الهيئة د.بيبي العميري إن هذا الإفطار الجماعي تقيمه الهيئة للمرة الأولى يعد فرصة للاستماع إلى أي مشاكل تواجه النزلاء أو الموظفين أو المسؤولين والسعي إلى حلها وتذليلها، كما يسهم اللقاء في رسم الفرحة والبسمة والبهجة على وجوه الجميع كأسرة واحدة في ظل هذه الأجواء الرمضانية الإيمانية والإنسانية، كما أكدت أن الهيئة ماضية في تقديم كل أوجه الدعم لموظفيها وتقديم أفضل الخدمات لنزلائها بدور الرعاية.



من جانب آخر، ثمنت نائب المدير العام لخدمات التعليمية د.ناهد العتيقي حرص مدير عام الهيئة على مشاركة نزلاء رعاية المعاقين والعاملين في القطاع الطبي بدور الرعاية حفل الإفطار الجماعي، مشيرة إلى أن المشاركة لها الكثير من الآثار الإيجابية في بث روح البهجة والألفة ودخول السرور في نفوس الجميع، بروح الأسرة الواحدة والمتماسكة كفريق واحد يكمل بعضه بعضا من أجل خدمة الفئة العزيزة على قلوب الجميع.



وأعربت نائب المدير العام لقطاع المالية والإدارية هنادي المبيلش عن سعادتها للمشاركة في حفل الإفطار الجماعي والذي يعود بالنفع العام على كل النزلاء والعاملين بدور الرعاية.