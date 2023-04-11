

مفرح الشمري



حصلت «الأنباء» على شهادة تقدير كأفضل صفحة فنية لرمضان هذا العام وذلك في الدورة الثامنة لمهرجان نجوم الفن والاعلام والتي اقيمت امس الاول تحت رعاية وحضور رجل الأعمال حسين النصار، وكوكبة من النجوم الكبار والشباب وحشد من وسائل الإعلام، في فندق ميلينيوم السالمية، والتي شهدت تكريم شخصية المهرجان عرّاب الدراما الخليجية الفنان والمنتج القدير باسم عبدالأمير، وتتويج الفائزين في نجوم رمضان على صعيد البرامج والأعمال الدرامية والقنوات التلفزيونية والإذاعية.



قدم فقرات الحفل كل من المذيعين هيا العبيد وعبدالعزيز الدرويش، وتضمن فقرات متنوعة من عروض الليزر، والفقرات الغنائية والشعبية، التي حظيت بالإعجاب من الحضور، إلى جانب تقديم عدد من الافلام منها فيلم عن دورات المهرجان السابقة، وفيلم آخر وفاء وتخليدا للراحلين محمد السنعوسي وسليمان الملا وفيصل بوغازي، وفيلم لراعي الحفل وفيلم لشخصية المهرجان.



وألقى مؤسس ورئيس المهرجان المستشار جمال العدواني كلمة أعرب خلالها عن الاعتزاز عن مواصلة مسيرة المهرجان، والوصول للدورة الثامنة، والاحتفاء سنويا بتكريم كوكبة من النجوم الرواد والشباب، إلى جانب الإعلاميين والرياضيين وغيرهم ممن تميز وعمل واجتهد خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تكريم شركاء النجاح الذين ما زالوا يدعمون مسيرة وتواصل مهرجان نجوم الفن والإعلام، حيث طلب من الحضور الوقوف دقيقة حداد للرحيل فيصل بوغازي.



بعدها انطلقت مراسم التكريم، حيث صعد على خشبة المسرح كل من راعي الحفل رجل الأعمال حسين النصار، ومدير المهرجان المستشار جمال العدواني، حيث تمت تكريم كل من:



1 ـ باسم عبدالأمير «شخصية المهرجان».



ـ أفضل برنامج مسابقات: «عطني لينك» على قناة atv.



2 ـ الفنان القدير محمد جابر «أوسكار لأبداع الدرامي».



3 ـ تكريم خاص للنجم القدير محمد جابر.



4 ـ تكريم نواف الخالدي أفضل شخصية رياضية.



5 ـ تكريم عبدالرحمن العقل عن دوره في مسلسل «في دروب السعي مظالم».



6 - مشاري العميري «أفضل نص درامي رمضاني لهذا العام لمسلسل في دورب السعي مظالم».



7- طلال الياقوت أفضل إذاعة رمضانية 360.



8 ـ أحمد الفضلي أفضل شاشة رمضانية atv وأفضل برنامج حواري سراي للمذيعة غادة رزوقي.



9 ـ تكريم رجاء محمد سيدة الأعمال وخبيرة تجميل لصالون باريس مودا.



10 - تكريم طلال الشمري الرئيس التنفيذي لشركة دروازة.



11 ـ تكريم وليد الجيماز مدير عام شركة نظارات الوليد.



12 ـ أحمد العونان «أفضل دور أول عن منزل 12».



13 ـ هبة الدري «أفضل دور أول عن نون النسوة».



14 ـ نواف العلي أفضل دور ثاني لمسلسل نون النسوة.



15 ـ أفضل مسلسل رمضاني «حياتي المثالية» للمنتج باسم عبدالأمير.



16 ـ تكريم للمنتج والمخرج محمد سامي العنزي الشركة الوحيدة في الخليج تنتج اعمالا تاريخية في الخليج.



17 ـ خالد أمين تكريمه عن دوره لمسلسل حياتي المثالية.



18 ـ أحمد ايراج تكريمه عن دوره لمسلسل حياتي المثالية.



19 ـ تكريم خاص لناصر السعدون عن عمل وطني «سدرة اللؤلؤ» أجمل عرض مسرحي تاريخي مبهر.



20 ـ ايمان نجم أكثر شخصية إعلامية مؤثرة.



21- عبدالعزيز الزيدي أبرز شركة انتاج فعاليات ترفيهية وغنائية في الكويت.



22 ـ بلال الشامي افضل برنامج منوع رمضاني «ديوانكم عامر» على قناة atv.



23 ـ نهى نبيل أكثر شخصية مؤثرة.



24 ـ ساري المطيري مؤثر في السوشيال ميديا.



25 ـ د.خلود وأمين أجمل دويتو في السوشيال ميديا.



26 ـ محمد الصيرفي تكريمه عن دوره في مسلسل البوشية.



27 ـ ميثم بدر عن أجمل ظهور رمضاني.



28 ـ شهادة تقدير للفنانة الشابة زينب كرم عن دورها لمسلسل في دروب السعي مظالم.



29 ـ شهادة تقدير كأفضل صفحة فنية رمضانية للصحافي مفرح الشمري.



30 ـ شهادة تقدير لأبطال أغنية المهرجان وهم المطرب أسامة المهنا، والشاعر اياد إبراهيم، والموزع ياسر صلاح.



31 ـ شهادة تقدير للفنان الشاب شملان هاني النصار مخرج مسرحي.



32 ـ الشيف علي الخميس.. تميز وحضور.



33 ـ فلاح المطيري بطل الفنون القتالية.



34 ـ المصمم العالمي نواف البدر.



35 ـ شهادة تقدير تكريم خاص للمطرب المصري جلال غالي.