مدة بقاء الموظف على المستوى الوظيفي لا تقل عن 5 سنوات



أحمد مغربي



قررت مؤسسة البترول الكويتية معالجة اوضاع السكرتارية الكويتيين شاغلي وظائف «مساعد إداري» وذلك وفق مجموعة من الشروط.



وجاء في القرار الصادر من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح الى رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول احمد المنيع، انه تمت إعادة معالجة اوضاع السكرتارية الكويتيين على النحو التالي:



٭ المستوى الوظيفي «إداري ـ إدارة المكتب»: سنوات خبرة 12 سنة ودرجة وظيفة 14 بعد التعديل وبمؤهل علمي مطلوب هو دبلومة في السكرتارية.



٭ المستوى الوظيفي «إداري 1 ـ إدارة المكتب): سنوات خبرة 10 ـ 12 سنة، أصبحت درجته المقررة بعد التعديل 13.



٭ «مساعد إداري 1 و2 إدارة المكتب»: سنوات الخبرة من 6 إلى 10 سنوات، تم تعديل الدرجة لتصبح 11 و12 على حسب المؤهل العلمي.



وحددت «البترول» الشروط والضوابط عند الترقية/ الترفيع للدرجة الاعلى لشاغلي وظائف السكرتارية/ المساعدين الإداريين من الكويتيين وفقا للآتي:



1 ـ مدة البقاء على المستوى الوظيفي لا تقل عن 5 سنوات.



2 ـ مدة البقاء على الدرجة لا تقل عن 5 سنوات.



3 ـ استيفاء سنوات الخبرة المطلوبة حسب الوصف الوظيفي لكل مستوى وظيفي.



4 ـ استيفاء الموظف/ العامل للشروط والضوابط الواردة بأنظمة الترقية/ الترفيع المعمول بها في المؤسسة والشركات التابعة.