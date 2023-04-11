«تنظيم التأمين» تُلزم الشركات بقبول كل الوثائق الصادرة بواسطة الأفراد من خلال المنصة الجديدة



علي إبراهيم



كشفت وحدة تنظيم التأمين عن تفاصيل منصتها الإلكترونية «beema» والتي ستختص بإصدار وثيقة التأمين الموحدة للسيارات في دقيقة واحدة للعملاء بدءا من يوم 16 أبريل الجاري، ليصبح إصدار الوثيقة إلكترونيا عن طريق المنصة مباشرة عبر خطوات بسيطة تبدأ بفتح المنصة وإدخال الرقم المدني لمالك السيارة، وإرسال طلب المصادقة على تطبيق هويتي ومن ثم الموافقة عليه لبدء الخدمة.



وتبدأ الخدمة التي لا تستغرق دقيقة واحدة عبر الموقع الإلكتروني من خلال النقر على أيقونة تشغيل وثيقة التأمين، ومن ثم يختار المؤمن له السيارة التي يريد تجديد وثيقتها، يليها التأكد من صحة البيانات الخاصة بها، وبعدها يقوم باختيار شركة التأمين التي يرغب في التأمين عليها من خلال المنصة، ثم يقوم بإتمام عملية الدفع، لتصدر الوثيقة.



وفي هذا الصدد، أصدر رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي، تعميما حمل رقم 3/2023 بشأن تطبيق نظام توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور «التأمين الإجباري للمركبات»، أفاد من خلاله بأنه يتعين على شركات التأمين المؤهلة والتي وفقت أوضاعها مع التعميم رقم 3/2022 قبول كل الوثائق الصادرة بوسط الأفراد من خلال البوابة الإلكترونية https://beema.iru.gov.kw ويتعين عليها متابعتها وقيدها في نظام الاكتتاب الخاص بشركة التأمين المؤهلة ومتابعة تحصيل المبالغ الناتجة عنها من خلال البوابة الإلكترونية https://collect.beema.iru.gov.kw وذلك اعتبارا من يوم الأحد 16 أبريل الجاري.



كما يتعين على كل شركات التأمين المؤهلة والتي لم توفق أوضاعها مع التعميم رقم 3/2022 الالتزام بتزويد الوحدة بتفاصيل بوابة الدفع الإلكتروني للحساب المصرفي الخاص بالشركة في موعد أقصاه 13 أبريل الجاري.



ويجب على كل شركات التأمين المؤهلة والوسطاء المتعاقد معهم وقف التعامل بنموذج جدول وثيقة التأمين الإجبارية المنظمة بموجب القانون رقم 67/1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك اعتبارا من الأحد 16 أبريل الجاري وتبقى جميع ملاحق التأمين وملاحقها الصادرة قبل العمل بالقرار 24/2023 سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات، وتستمر الشركات المصدرة لهذه الوثائق الأعمال الإدارية والفنية المرتبطة بها.



وأوجب على كل شركات التأمين المؤهلة والوسطاء المتعاقد معهم عند إصدار وثيقة التأمين الموحدة الاستمرار في عملية الإصدار من خلال المسار الورقي حتى موعد أقصاه يوم الأربعاء 31 مايو المقبل عبر الأخذ بالنموذج الوارد في الملحق الأول من القرار 24/2023 أو تظهر جدول وثيقة التأمين السابق المعتمد لدى الوحدة والجهات المختصة بالأختام الدالة على انتفاء الشروط والأحكام السابقة وبدء سريان شروط وأحكام وثيقة التأمين الموحدة على هذا الجدول.