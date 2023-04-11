

حلت 5 شركات كويتية ضمن قائمة «فوربس» لأقوى 30 شركة تكنولوجيا مالية في الشركة الأوسط لعام 2023، وهي: «MyFatoorah»، و«One Global»، و«Ottu»، و«UPayments»، و«VI Markets».. وفيما يلي قائمة الشركات الكويتية بالتفصيل:



«MyFatoorah»



في المركز الأول كويتيا والتاسع ضمن القائمة، جاءت شركة «MyFatoorah» التي تأسست عام 2016 لمؤسسها عبدالله الدبوس، وتتيح خدمات الدفع الإلكتروني لأصحاب الأعمال ومنصات التجارة الإلكترونية، منها: خدمات الفواتير الإلكترونية، وبوابات الدفع الإلكتروني، والشحن، وأنظمة نقاط البيع، وتعمل في الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين ومصر والأردن وسلطنة عُمان، كما لديها عملاء في لبنان وتركيا وأميركا وأوروبا.



«One Global»



في المركز الثاني كويتيا والـ 18 ضمن القائمة، حلت شركة «One Global» والتي تأسست عام 2004 من قبل محمد الرشيدي وحمد المقهوي، وتتيح خدمات مالية بينها الدفع الإلكتروني والشراء، والمحفظة الإلكترونية، وتطبيق للتجارة الإلكترونية من الشركات للعملاء (B2C) بالإضافة لحلول تكنولوجيا وبلوكتشين وغيرها، ولدى الشركة 3.2 ملايين عميل، وتنشط في أكثر من 20 دولة بينها: الكويت والسعودية والبحرين والأردن ومصر والهند وأوغندا.



«Ottu»



في المركز الثالث كويتيا والـ 21 ضمن القائمة، حلت شركة «Ottu» والتي تأسست عام 2019، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي بالشركة طلال العوضي، وتتيح الشركة نظام إدارة المدفوعات لأصحاب الأعمال، دمج بوابات الدفع الإلكتروني في مواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف، دون الحاجة لبناء بنية تحتية للمدفوعات، وقد بدأت الشركة عملها في الكويت، ولديها مكاتب حاليا في السعودية والبحرين والإمارات، كما تخدم أسواق سلطنة عمان وقطر والهند.



«UPayments»



في المركز الرابع كويتيا والـ 27 ضمن القائمة، جاء تطبيق «UPayments»، والذي تأسس عام 2016، من قبل المؤسسان علي الحبشي وناصر الحميدي، ويتيح خدمات الدفع وتحصيل الفواتير عبر الإنترنت، وإنشاء المتاجر الإلكترونية، ودفع وتحصيل إيجارات العقارات، وتعمل الشركة حاليا بالكويت مع خطط للتوسع في قطر والسعودية، وتخدم أكثر من 10 آلاف تاجر.



«VI Markets»



في المركز الخامس كويتيا والـ 29 ضمن القائمة، جاءت منصة «VI Markets» والتي تأسست في عام 2010 من قبل مؤسسها طلال العجمي، وتتيح المنصة للمستثمرين الكويتيين التداول في سوق العملات «فوركس» والتداول على عقود مقابل الفروقات على المؤشرات والسلع والسندات.