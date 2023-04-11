

يفخر مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، بالإعلان عن تعاونه مع فندق والدورف استوريا، احتفالا بشهر رمضان المبارك من خلال عرض خاص لسيارة بورشه كاين إصدار بلاتينيوم.



وتهدف هذه الشراكة بين مركز بورشه الكويت وفندق والدورف أستوريا إلى تعزيز التواصل الاجتماعي وروح الألفة مع المجتمع المحلي، وتوفير فرصة للضيوف للاستمتاع بمجموعة واسعة من الأطباق التقليدية الشرقية والعالمية في خيمة الكبر الرائعة في الفندق.



وبهذه المناسبة، علق المدير العام في مركز بورشه الكويت، هاني مرعي، على هذا التعاون بين مركز بورشه الكويت وفندق والدورف أستوريا خلال شهر رمضان قائلا: يسعى مركز بورشه الكويت من خلال هذا التعاون إلى دمج الشغف والرفاهية كي نقدم لعملائنا أفخم التجارب التي لا تنسى.



وأضاف: متحمسون جدا للترحيب بضيوفنا وعائلاتهم في غبقة خاصة بمالكي سيارات بورشه في فندق والدورف استوريا، خيمة الكبر والتي ستتيح للزوار فرصة للتواصل الاجتماعي والتمتع بالموسيقى الحية وتجربة مجموعة من الأطباق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى التفاعل مع الطراز البلاتيني من سيارة كاين الحصرية.



ويتميز هذا الطراز الخاص من كاين بمظهرها الراقي والحصري، والذي يشمل العديد من من اللمسات المطلية باللون البلاتيني اللامع مثل قضبان فتحات الهواء الأمامية، وحروف شعار بورشه المدمجة في شريط الإضاءة الخلفي بتقنية LED، وشعار الطراز في الخلف وعجلات RS Spyder Design قياس 21 بوصة التي تأتي كتجهيز أساسي، والمخصصة حصريا لها.



وتأتي كاين بلاتينيوم مجهزة أيضا بالكثير من التجهيزات الأساسية والتي تشمل نظام الإضاءة الديناميكي من بورشه (PDLS)، والسقف البانورامي ونظام الصوت المحيطي Bose، والإضاءة المحيطية، والمقاعد الرياضية المكسوة بالجلد مع إمكانية تعديلها بثماني وضعيات، والساعة ذات العقارب على لوحة القيادة.



ولحرص بورشه والتزامها بتزويد عملائها بتجارب رائعة، يقدم مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات لفترة محدودة فقط باقة خدمة بورشه لمدة 4 سنوات على طرازات بورشه كاين بلاتينيوم ومزايا حصرية على خدمات الاستبدال.



من جانبه، قال كمال سيرتيكرميزي، المدير العام لوالدورف أستوريا ان هذا التعاون مع مركز بورشه الكويت يعكس قيم العلامتين التجاريتين، ويسلط الضوء على التجارب الفخمة والعاطفية التي تقدمها والدورف أستوريا وبورشه لعملائها.



وأضاف: هذا التعاون خاص للغاية خصوصا مع أمسية الغبقة التي يستضيفها مركز بورشه الكويت في خيمة الكبر والتي من شأنها أن تعزز كلا العلامتين التجاريتين بعملائهما والمجتمع المحلي.



في نهج فريد من نوعه، تمكن مركز بورشه الكويت ووالدورف أستوريا من الجمع بين محبي الفخامة وعشاق السيارات للاحتفال بروح رمضان في رحلة فريدة من نوعها، والاستمتاع بمكان رائع لتناول الطعام وتجربة إصدار كاين البلاتيني الحصري.