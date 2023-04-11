

استــضـــافت «زين» ملتقاها الرمضاني الخاص على شرف منتسبي وسائل الإعلام والصحافة الكويتية ضمن حملتها الرمضانية زين الشهور، وذلك تقديرا لدورهم البارز وجهودهم الكبيرة في خدمة قطاعي الإعلام والثقافة بالبلاد.



وأتت المناسبة احتفاء بالدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة في رفعة وازدهار الوطن، وذلك انطلاقا من إيمانها الشديد بأهمية دور الإعلام وأثر الرسالة الإعلامية في توعية المجتمع.



وشهدت الأمسية تواجد عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية من مسؤولي الصحافة ومحطات التلفزيون والقنوات الإذاعية والمنصـــات الإخباريـــة الإلكترونية والشخصيات الإعلامية وطواقم التصوير، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الإعلام والثقافة، حيث تخلل الحفل العديد من الفقرات الترفيهية والترويحية التي سادتها الروح الرمضانية الجميلة.



وفي الكلمة التي ألقاها خلال الحفل، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي: «نتشرف الليلة باستضافة زملائنا ممثلي وسائل الإعلام والصحافة الكويتية في ملتقى زين الشهور، والتي نقيمها سنويا احتفاء بكم وبالدور الكبير الذي تقومون به في خدمة الإعلام الكويتي». وأضاف: «تحرص زين دوما على تطبيق مسؤوليتها الإعلامية بالشكل الذي يتوافق مع استراتيجيتها المتكاملة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، فنحن نحرص على ممارسة دورنا في التفاعل مع المنتديات الفكرية والثقافية والإعلامية على مدار العام». وتابع: «إن الإعلام بقنواته المقروءة والمرئية والمسموعة من أبرز العوامل التي تسهم في رفعة وازدهار الوطن، ونحن في زين نؤمن بأهمية دور الإعلام وأثر الرسالة الإعلامية في توعية المجتمعات، بل ونعتبركم شركاء النجاح».



ونوه الخشتي: «في زين، نحرص دائما على أن تعكس حملاتنا الإعلامية قيم علامتنا التجارية، فأهدافنا لا تقتصر على تقديم الخدمات الرقمية فقط، وطموحنا أن تكون زين علامة تجارية تخدم كافة جوانب الحياة، وتتشارك مع مجتمعها الأحداث والمناسبات والقضايا الأهم في كل الأوقات، وهنا يكمن دور شركاء النجاح من الإعلام في تسليط الضوء على هذه القيم ونشر هذه الرسالة التي نشاركها مع أفراد المجتمع بكافة أطيافه.. فشكرا لكم». وخلال الحفل، استذكر الخشتي الفنان الكويتي فيصل البليس (فيصل بوغازي) الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، مشيرا الى أن البسمة كانت لا تفارق وجه الراحل رحمه الله، وأسهمت أعماله في إدخال البهجة إلى قلوب الجمهور الكويتي على مر السنوات.



وتتخذ الشركة شعار «زين الشهور» لحملتها الرمضانية السنوية لما لهذا الشهر من مكانة خاصة في قلب المجتمع الكويتي، والذي تنعكس فيه روح حب الخير والتواصل ومساعدة الغير، فالشركة مستمرة بالالتزام في تقديم قيمة مضافة للمجتمع، وهو ما يجعلها تحرص على تناول القضايا الأكثر تأثيرا في الحياة، مبينة أن حملتها تأتي لتترجم هذا التوجه، وتحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم بين جميع أطياف المجتمع.