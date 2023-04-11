

أطلقت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لمجموعة BMW في الكويت، سيارة BMW XM الأولى من نوعها، والتي تعد ترجمة جديدة للسيارات المخصصة للأنشطة الرياضية، وهي تجمع ما بين قوة BMW M وأدائها العالي والتكنولوجيا الهجينة القابلة للشحن.



تعد سيارة BMW XM الجديدة كليا أول سيارة تحمل شارة M يتم تصميمها بشكل كامل منذ طرح BMW M1، وهي أحدث الإصدارات التي تطرحها مجموعة السيارات احتفالا بالذكرى الخمسين على طرح إصدار BMW M. تتميز السيارة الجديدة بنظام القيادة M HYBRID المطور حديثا، وبتصميمها الراقي وأجواء الفخامة في المقصورة.



وتعتبر BMW XM مثالية للقيادة على مختلف التضاريس وتتماشى مع ظروف القيادة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، كما تم تجهيزها بوضع القيادة رباعية الدفع على الرمل 4WD Sand mode والذي تم استحداثه خصوصا للتنقل على الطرقات الوعرة والمعبدة على حد سواء.



وتعليقا على هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لشركة أولاد علي الغانم للسيارات يوسف القطامي: يسرنا إطلاق سيارة BMW XM، إحدى أحدث سيارات BMW وأكثرها تميزا في عالم الفعاليات الرياضية، في الكويت. ويدمج هذا الطراز الأداء العالي لطرازات سيارات السباق من العلامة BMW M وتكنولوجيا Drive System الهجينة الجديدة والقابلة للشحن. وتعتبر سيارة BMW XM خيارا مثاليا لمحبي سيارات M بفضل أدائها وقوتها. ونثق بأن BMW XM ستفوق توقعات عملائنا من حيث القوة والأداء والفخامة.



وينتج نظام القيادة M HYBRID في BMW XM قوة إجمالية تبلغ 653 حصانا يدعمه محرك V8 عالي الدوران يعمل بتقنية M TwinPower Turbo المتطورة. ويساعد المحرك سعة 4.4 ليترات محرك كهربائي مدمج في ناقل الحركة ثماني السرعات M Steptronic مما يوفر عزما إجماليا يبلغ أقصاه 800 نيوتن/ متر.



وتتسارع BMW XM من صفر إلى 100 كم/س في غضون 4.3 ثوان، وينعكس ذلك التسارع القوي في صوت السيارة المشحون بالطاقة والذي يزداد جهورا بفضل أنابيب العادم مسدسة الشكل المزدوجة والتي تم وضعها للمرة الأولى في طراز BMW M فوق بعضها بعضا.



تم إلى ذلك العمل على تطوير BMW IconicSounds Electric بالتعاون مع هانز زيمر، الملحن الشهير لأهم الأفلام في هوليوود، من أجل تلحين نغمات من الجهير تعبر عن الطاقة الناتجة عن المحرك الكهربائي.