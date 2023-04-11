

أكدت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا فخرها بطلبتها المشاركين في صفوف فرق الكرة الطائرة في الأندية المحلية، حيث حصل فريق نادي الكويت على المركز الأول في دوري الكرة الطائرة للشباب، فئة اقل من 20 سنة، وكان ضمن الفريق الطالب نواف الصانع (هندسة كمبيوتر) والطالب شعيب الخياط (هندسة الالكترونيات والاتصالات).



كما حصل فريق كرة الطائرة في نادي كاظمة على المركز الثالث، وكان ضمن الفريق الطالب عمر الصليلي (هندسة كمبيوتر)، وكذلك حصل فريق كرة الطائرة في نادي اليرموك على المركز الرابع، وكان الطالب حسين خليفة (هندسة كمبيوتر) ضمن اللاعبين المشاركين فيه.



هذا، وتسعى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا دائما لدعم طلبتها، وذلك إيمانا منها بأهمية ممارسة الهوايات الرياضية والتفوق فيها الى بجانب التفوق العلمي والتحصيل الدراسي.