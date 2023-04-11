

يحيى حميدان



حصد الكويت لقب كأس الاتحاد لكرة الصالات للمرة الثالثة في تاريخه عقب فوزه على كاظمة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة نادي الكويت.



وتقدم «البرتقالي» بهدف عن طريق صالح الفاضل في الشوط الأول، قبل أن يرد «الأبيض» بهدفين في الثاني بواسطة محترفه الإيطالي غيليريمي سترينغاري ويضمن اللقب لفريقه بعد مباراة مغلقة من الطرفين.



وقام نائب رئيس اتحاد الكرة للشؤون المالية أحمد عقلة بتتويج الفائزين عقب المباراة النهائية بحضور رئيس نادي الكويت خالد الغانم وعدد من المسؤولين.



من جهته، قال قائد فريق الكويت عبدالرحمن الطويل إن المباراة النهائية كانت صعبة وقوية وحماسية وخرجت بصورة تليق بمستوى كرة الصالات الكويتية.



وأضاف الطويل في حديث خاص مع «الأنباء» أن حصد لقب الكأس لم يأت من فراغ، وهذا يعود للعمل الكبير من قبل الجهازين الإداري والفني وكذلك اللاعبين.



وزاد: «وفقنا بحصد لقب الكأس للموسم الثاني على التوالي والقادم أجمل، واستعدادنا سيكون بنفس الروح للحصول على لقب الدوري، حيث تنتظرنا مواجهة العربي في الدور نصف النهائي من (البلاي أوف)».



بدوره، أكد لاعب «الأبيض» علي السيف أن المباراة لم تكن عالية المستوى فنيا بسبب المجهود البدني الكبير الذي تحمله اللاعبون من خلال لعب مباراة كل يومين في بطولة الكأس وهو ما تسبب بكثير من الإصابات للاعبين والبعض منهم لعب النهائي متحاملا على إصابته. وتابع السيف قائلا: «الحمد لله استطعنا إكمال المباراة النهائية والفوز باللقب رغم التعب الشديد، والمهم بالنسبة لنا الحفاظ على لقب الكأس».



وبين السيف أن طموح «العميد» حاليا هو حصد لقب الدوري وتحقيق «الثلاثية» للموسم الثاني على التوالي، وبذلك سنحصد 6 بطولات في عامين، وهو إنجاز كبير نسعى لتحقيقه.