

حدد اتحاد الكرة 9 شروط لتنظيم دخول وتواجد الضيوف في المنصة الرئيسية خلال المباريات، وذلك عقب أحداث الشغب التي جرت في العديد من المواجهات خلال الفترة الماضية ومنها لقاء العربي وكاظمة بالجولة الثانية من القسم الثالث ومن قبله لقاء الكويت والسالمية في الجولة الأولي، حيث أعلن نائب رئيس الاتحاد هايف الديحاني، أن اللجنة التنفيذية اعتمدت شروطا جديدة، ستكون كفيلة حسب رؤية الاتحاد، بوضع حد لمشاهد الخروج عن النص التي حدثت في بعض مباريات هذا الموسم.



وجاءت الشروط على النحو التالي:



1 ـ يخصص لكل ناد 15 ضيفا في المنصة الرئيسية، بمن فيهم أعضاء مجلس إدارة الناديين المتباريين، مع الالتزام بإرسال الأسماء للاتحاد قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة.



2 ـ يخصص النادي المستضيف 10 مقاعد للاتحاد الكويتي في المنصة الرئيسية في كل مباراة.



3 ـ يلتزم النادي المستضيف بتخصيص مقاعد للإعلاميين المعتمدين من الاتحاد الكويتي.



4 ـ يخصص الاتحاد الكويتي مراقبا للمنصة الرئيسية في كل مباراة، ويقتصر دوره على إرفاق تقرير للاتحاد عن مدى التزام النادي بتطبيق الشروط المذكورة.



5 ـ يمنع دخول المنصة الرئيسية لمن يقل عمره عن 18 عاما.



6 ـ الالتزام بالزي الرسمي في المنصة الرئيسية.



7 ـ في حال المخالفة للمرة الأولى تفرض غرامة 2500 دينار.



8 ـ في حال المخالفة للمرة الثانية تفرض غرامة 5000 دينار، والحرمان من اللعب في أرضية ملعب الفريق المستضيف لمباراة واحدة.



9 ـ في حال المخالفة للمرة الثالثة يحال المخالف إلى لجنة الانضباط، لتطبيق النظم واللوائح المعمول بها.



يذكر ان النادي العربي، وفي أعقاب الأحداث التي شهدها لقاء كاظمة، قد أعلن أن دخول المقصورة في المباريات التي سيستضيفها على ستاد صباح السالم سيقتصر على أعضاء مجالس إدارات الأندية فقط.