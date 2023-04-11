

ناصر العنزي



الليلة ليلة المواجهات الكبيرة، فلا مجال فيها لفقدان النقاط، حيث تقام مباراتان في غاية الأهمية بانطلاق الجولة الثالثة في القسم الثالث الحاسم لدوري زين الممتاز (المجموعة الأولى) نحو الطريق للقب، إذ يلتقي الكويت المتصدر برصيد 39 نقطة مع العربي الثالث بـ 32 نقطة على ملعب نادي الكويت، كما يستضيف كاظمة الثاني بـ 33 نقطة على ملعبه الصداقة والسلام، القادسية الرابع برصيد 30 نقطة في مواجهتين تستحقان المشاهدة.



في مواجهة الكويت والعربي تشير كل المؤشرات إلى أنها ستكون نارية جماهيرية ذات طابع ندي بين الطرفين لقدرتهما على تحقيق الفوز وتعزيز نقاطهما قبل الدخول في المراحل المهمة المقبلة.

وقد تعثر الأبيض بالتعادل السلبي أمام الفحيحيل في الجولة الماضية، لكنه حافظ على صدارته بفارق 6 نقاط عن كاظمة الثاني، غير أن فقدانه النقاط اليوم سيكلفه الكثير، لذلك فإن مدربه علي عاشور مطالب بإيجاد التشكيلة المناسبة لمواجهة خصم مثل العربي الذي يتقن تماما تهديد مرمى خصمه، ومن المتوقع أن يجري عاشور بعض التغييرات على آخر تشكيلة لعب بها أمام الفحيحيل والتي لم تتمكن من الوصول إلى مرمى الخصم، إذ يحتفظ المدرب بعناصر في دكة الاحتياط لا تقل مستوى عن الأساسيين.



من جانبه، فإن الأخضر يعلم تماما أن الفوز هو سبيله للاقتراب من المقدمة التي تأخر عنها كثيرا حتى مباراة اليوم بعد تعادله مع كاظمة 1-1 في مباراة متقلبة خلال الجولة الماضية، لذلك فإن لاعبيه ومدربهم سفيكو مطالبون اليوم أمام جماهيرهم بخطف النقاط الثلاث وإلحاق الخسارة الثانية بالمتصدر، والأخضر قادر على الفوز إذا لعب بأدائه «الجماعي» وليس الفردي خصوصا من الجناحين الهادي السنوسي ومحمد صولة اللذين يشكلان «عصب» الأخضر في هجماته بوجود النيجيري إيدو في الهجوم، وإذا أحسن هذا الثلاثي في لعبه فيمكن للأخضر أن يسجل أهدافا كما حصل في مواجهة العربي والقادسية في الجولة قبل الماضية.



وفي المباراة الأخرى، فإن كاظمة والقادسية مؤهلان للفوز اليوم شريطة أن يصححا أخطاءهما في المباراتين الماضيتين، وقد تعادل البرتقالي مع العربي 1-1 بعدما كان متقدما عن طريق مهاجمه شبيب الخالدي «13» هدفا، ومن أهم الأخطاء التي وقع فيها كاظمة هي تراجعه للحفاظ على تقدمه حتى تلقى هدف التعادل من خصمه رغم أن مدربه ايلي ستان يملك عناصر احتياطية هجومية جيدة، وسيغيب عنه اليوم شريدة الشريدة لحصوله على بطاقة حمراء.



أما القادسية فقد وضع نفسه في موقف محرج أمام جماهيره بعدما خسر من العربي 0-2 وتعادل مع السالمية 2-2 وتأخر كثيرا في اللحاق بالمتصدر، لذلك عليه اليوم تحقيق الفوز ولا سواه، لعل وعسى تتغير الحسبة في الجولات السبع المتبقية لإعلان بطل الدوري.