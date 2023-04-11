

يعقوب العوضي



يسدل الستار على المربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة فئة الرجال في الـ 9 مساء حين يلتقي القادسية برصيده 13 نقطة وبالفوز في 3 مباريات مع العربي برصيد نقطتين وبـ 5 خسائر، وذلك على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، حيث لا تحمل المباراة أهمية تذكر لـ «الأخضر»، فيما يتطلع «الأصفر» لتعزيز وصافته للترتيب العام، حيث حسم الكويت لقب الدوري.

إلى ذلك، توج اليرموك بلقب كأس اتحاد الكرة الطائرة لفئة الأشبال تحت 15 سنة بفوزه في النهائي على كاظمة 3-2، فيما حل الكويت ثالثا بفوزه على الساحل 3-0.

وعقب المباراة النهائية، قام نائب رئيس الاتحاد نايف الخميلي وعضو مجلس إدارة نادي اليرموك خالد الفيلكاوي ومدير قطاع الناشئين في نادي كاظمة صادق القطان بمراسم التتويج وتسليم كأس البطولة.