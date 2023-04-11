

توج فريق مدرسة البيروني المتوسطة بمنطقة العاصمة التعليمية بلقب بطولة سداسيات جمعية المعلمين الكويتية الرمضانية لكرة القدم بفوزه في المباراة النهائية على مدرسة أحمد القطان من منطقة الفروانية التعليمية 4-1، فيما حصل فريق مدرسة حمود الصباح من منطقة الجهراء التعليمية على المركز الثالث بعد فوزه على فريق مدرسة سالم المبارك الثانوية من منطقة الأحمدي التعليمية 6-2.



حضر المباراة النهائية الوكيل المساعد للتنمية التربـويـــــة والأنشطــة فـي وزارة التربيـة د.غانم السليماني ورئيس جمعية المعلمين حمد الهولي وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أشاد السليماني بالبطولة ودور جمعية المعلمين بالتنظيم والروح الرياضية التي سادت البطولة، موضحا أن البطولة كانت فرصة رائعة للتعارف بين المدرسين، وسط أجواء رياضية مميزة، كما قال الهولي إن الغرض من البطولة هو التأكيد على أهمية الرياضة وضرورة ممارستها بشكل متواصل.

وأقيمت البطولة خلال الفترة من 4 إلى 9 الجاري واحتضنتها ملاعب مقر الجمعية في الدسمة بمشاركة 50 فريقا من مختلف مدارس الكويت.