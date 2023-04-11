

تابع أتلتيكو مدريد انتفاضته في الآونة الأخيرة وحقق فوزه الخامس تواليا، مشددا الخناق على جاره وغريمه التقليدي ريال مدريد عندما تغلب على مضيفه وجاره رايو فايكانو 2-1 في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



ومنح المدافع الدولي الأرجنتيني ناهويل مولينا التقدم لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 22، واحتفل برفع قميص مواطنه أنخل كوريا الذي انسحب في اللحظة الأخيرة من التشكيلة بسبب وفاة والدته. وأضاف المدافع الآخر ماريو هيرموسو الهدف الثاني بعد دقيقتين بضربة رأسية من مسافة قريبة (24).



وتلقى رايو فايكانو ضربة موجعة بطرد مدافعه الفرنسي فلوريان لوجون في الدقيقة 62، لكن ذلك لم يمنعه من تسجيل هدف الشرف عبر فران غارسيا في الدقيقة 85.



وعزز أتلتيكو مدريد موقعه في المركز الثالث برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين خلف جاره الآخر ريال مدريد الذي مني بخسارة مفاجئة على أرضه أمام فياريال 2-3، فيما تجمد رصيد رايو فايكانو عند 38 نقطة وتراجع الى المركز التاسع. وحرم المهاجم الكوسوفي فيدات موريتشي مدرب بلد الوليد الجديد الأوروغوياني بابلو سيسار بيسولانو من فوزه الاول على رأس الادارة الفنية لفريقه بإدراكه التعادل لريال مايوركا 3-3 في الوقت بدل الضائع.