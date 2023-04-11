أصبحت «فضة» مذيعة افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي في إحدى الصحف الالكترونية ضمن مرحلة اختبارية تهدف إلى صناعة محتوى جديد، حسبما أفاد القيمون على المشروع وكالة فرانس برس. ظهرت «فضة» لأول مرة على تويتر على حساب صحيفة «كويت نيوز» الالكترونية، إحدى الأذرع الإعلامية التابعة لصحيفة «كويت تايمز» التي تعد أول صحيفة يومية صدرت باللغة الإنجليزية في الكويت والخليج العربي قبل 61 عاما.



ارتدت «فضة» قميصا أبيض وسترة سوداء قائلة بلغة عربية فصيحة «أنا فضة أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤسسة كويت نيور الإعلامية. ما نوعية الاخبار التي تفضلونها؟ لنسمع آراءكم».



وقال المدير الشريك لصحيفة «كويت نيوز» ونائب رئيس تحرير جريدة «كويت تايمز» عبدالله بوفتين إن «فضة» قيد التجربة «للاستفادة من مزاياها في صناعة المحتوى الجديد والمبتكر».