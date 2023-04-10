أعرب وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر الرطام عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة السياسية، متمثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، على ثقتهم الغالية باختياره وزيرا للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأكد الوزير د.الرطام في تصريح لـ «كونا» اليوم الاثنين أن «الفترة المقبلة مهمة جدا وسنسعى من خلالها لتطوير آليات العمل بما يضمن الإنجاز والإصلاح ومواكبة التطورات في كافة المجالات تلبية لمتطلبات المواطنين».



وسأل المولى عز وجل التوفيق والسداد «لبذل كل الجهود من أجل تحقيق الرغبة السامية من الخطاب السامي في خدمة الكويت وأهلها الطيبين».