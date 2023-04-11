

قال مدير إدارة المسجد الكبير التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية علي شداد ان المسجد الكبير على أتم الاستعداد لاستقبال المصلين لصلاة القيام بعد انقطاع دام 3 سنوات.



وذكر شداد لـ «كونا» ان إدارة المسجد الكبير ستستقبل المصلين لليالي الـ 10 الأواخر بجدول معد مسبقا لقراء من الكويت وجدول الوعاظ ما بين الركعات لتهيئة الأجواء الإيمانية.



وأوضح ان المسجد الكبير أعد عيادات بطواقم كاملة ووضع خيمة خارجية وناديا خاصا للفتاة، بالإضافة إلى أنشطة أخرى بالتعاون ما بين الوزارة والمؤسسات المعنية بخدمة المصلين.



وأضاف انه تم فتح جميع مواقف شركة المرافق العمومية مجانا لمصلي المسجد الكبير والواقعة بجانبه بعد الساعة الـ 12 من منتصف الليل.



وأشار إلى انه تم توفير باصات لنقل المصلين من المواقف إلى بوابة المسجد الرئيسية، كما تم تخصيص مواقف خاصة للمعاقين في بورصة الكويت والمبنى المجاور له وسيارات صغيرة خاصة بنقل المعاقين وكبار السن.



ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المنظمة في المسجد الكبير لخدمة المصلين بالشكل المطلوب وعدم الصلاة بالأماكن غير المخصصة.