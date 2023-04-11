

الدوحة - فريد عبدالباقي



يلتقي فريقا قطر القطري والصفاقسي التونسي في الـ 10:00 مساء اليوم على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت على ستاد الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية انتهت بالتعادل السلبي.



ويدير المواجهة طاقم تحكيم عراقي بقيادة علي صباح حكما للساحة، ويعاونه حيدر عبدالحسن مساعد أول، وأمير داود مساعد ثان، وزيد ثامر حكما رابعا، بجانب مقيم الحكام السعودي خليل جلال.



جدير بالذكر أن المتأهل من هذه المباراة سيقابل المتأهل من مواجهة الهلال السوداني والمنامة البحريني، «أقيمت أمس»، حيث كان الفريق السوداني حقق الفوز ذهابا في ملعبه بثلاثية نظيفة، والفائز من مجموع المباراتين يتأهل للانضمام إلى المجموعة الأولى التي تضم الترجي التونسي واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.



هذا، وواصل فريق الشحانية - درجة ثانية مغامراته في بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم، وذلك بعد أن أطاح بفريق الغرافة من الدور ربع النهائي بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 3-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.



وبهذه المفاجأة الثانية في البطولة بعد إقصاء فريق الوكرة من الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح 3-1 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 1-1، يسجل الشحانية حضوره كأول فريق من الدرجة الثانية يصل إلى الدور نصف النهائي، ليضرب موعدا مع الفائز من لقاء أم صلال والسد والتي ستقام في الـ 9:45 مساء اليوم على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.



وتقدم الشحانية بهدفين نظيفين مع نهاية الشوط الأول بتوقيع كل من عبدالعزيز اليهري وأمير روستاني في الدقيقتين (18 و44) قبل أن يضيف المالي عثمان كوليبالي الهدف الثالث في الدقيقة 60، فيما سجل للغرافة مؤيد حسن والثنائي الجزائري ياسين براهيمي وإسحاق بلفوضيل في الدقائق (48 و67 و83)، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الشحانية بنتيجة 4-3 حيث سجل له نيال ماسون وامير روستاني وابراهيما جاي ومصطفى جلال وأهدر له باسكو جيسوس، فيما سجل للغرافة كل من ياسين براهيمي وأحمد علاء وهمام الأمين وأهدر له إسحاق بلفوضيل ومؤيد حسن.