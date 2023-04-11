

صدر الأحد مرسوم أميري رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وفيما يلي السير الذاتية لأعضاء التشكيل الحكومي الجديد:



٭ سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح .. رئيس مجلس الوزراء:



من مواليد الكويت عام 1956 وهو نجل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.



حصل سموه على بكالوريوس في التجارة من جامعة الكويت وتدرج في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول وشغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية ثم منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية.



كما عين سموه بعد تقاعده من وزارة الداخلية محافظا لمحافظة حولي وتقلد العديد من المناصب القيادية.



وفي نوفمبر 2020 صدر أمر أميري بتولي فريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.



وفي مارس 2022 صدر أمر أميري بتعيين فريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.



وفي 24 يوليو 2022 صدر أمر أميري بتعيين فريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.



وفي 1 أغسطس 2022 صدر أمر أميري بمخاطبته بلقب سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



وفي 16 أكتوبر صدر مرسوم أميري بإعادة تشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



٭ الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح .. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة:



حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من بريطانيا، وعين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع بموجب مرسوم أميري صدر في مارس 2022 وفي 24 يوليو 2022 أسندت إليه وزارة الداخلية بالتكليف بالإضافة إلى منصبه.



وفي 16 أكتوبر 2022 صدر مرسوم بتعيينه في منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفي 19 ديسمبر 2022 تم تكليف الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بالإضافة إلى عمله بالقيام بأعمال وزير الدفاع.



وكان الشيخ طلال الخالد قد شغل في مارس 2019 منصب محافظ العاصمة وشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية.



وعمل الشيخ طلال الخالد في شركات القطاع النفطي منذ عام 1983 بشركة نفط الكويت ثم مؤسسة البترول الكويتية، حيث عين بمنصب المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للعلاقات العامة والإعلام عامي 2001 و2002 ثم المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والإعلام بالإضافة إلى مسؤوليته عن دائرة العلاقات العامة وتولى مسؤولية الإشراف على دائرة العلاقات العامة وإدارة مشاريع المؤسسة ومكتب المؤسسة بواشنطن بين 2002 و2004.



ثم عين عضوا في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بين 2004 و2007.



وخلال عمله في المؤسسة كان رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للخدمات البترولية في شركة خدمات القطاع النفطي ثم العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والإعلام ما بين 2007 و2013 قبل أن ينتقل إلى شركة ناقلات النفط الكويتية ليصبح رئيس مجلس إدارة الشركة ثم الرئيس التنفيذي لها حتى عام 2019.



٭ د.خالد علي محمد الفاضل.. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء:



من مواليد 1973 وحاصل على الدكتوراه في تخصص النمذجة الرياضية للأنظمة الكيميائية الدقيقة من جامعة ليهاي في الولايات المتحدة الأميركية تخصص الهندسة الكيميائية عام 2005.



وتولى الفاضل وزارة النفط في التشكيل الحكومي ديسمبر 2017 وأسندت إليه أيضا وزارة الكهرباء والماء في التعديل الوزاري ديسمبر 2018 حتى 2020.



وتقلد العديد من المناصب، منها وكيل وزارة التجارة والصناعة ومدير مكتب التوجيه والإرشاد بكلية الهندسة والبترول من 2008 إلى 2011 وعميد مساعد الشؤون الطلابية بنفس الكلية في الأعوام 2011 - 2015 ومساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية ومدير مركز التقييم والقياس بجامعة الكويت بين 2015 و2018.



في مارس 2021 تم تعيينه مديرا عاما لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث أصبح عضوا في مجلس أمناء جائزة السميط للتنمية الأفريقية.



٭ د.بدر حامد يوسف الملا.. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة:



حاصل على درجة الدكتوراه في القانون المدني وماجستير في القانون الخاص وليسانس حقوق وبكالوريوس علوم الشرطة.



وعين في 16 أكتوبر 2022 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط.



وحاز عضوية مجلس الأمة في الفصل التشريعي السادس عشر وتولى رئاسة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وعضوية اللجنة المالية والاقتصادية ولجنة الموارد البشرية، كما حاز عضوية مجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس عشر.



عمل محاميا أمام المحكمتين الدستورية والتمييز ومحكما في مركز التحكيم التجاري وأستاذا للقانون المدني المساعد في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وعضو هيئة التدريس منتدبا لقسم القانون الخاص في جامعة الكويت وعضو المكتب الفني بالإدارة العامة للتحقيقات بدرجة رئيس تحقيق (أ).



٭ فهد علي زايد الشعلة.. وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات:



من مواليد عام 1965 حاز الإجازة الجامعية في مجال الجغرافيا بتقدير جيد جدا ودبلوم المساحة في كلية التكنولوجيا بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



عين في 2018 وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية.



تدرج الشعلة في المناصب الوظيفية في بلدية الكويت ما بين 1988 و1991 ثم انتقل إلى العمل في الأمانة العامة للمجلس البلدي، كما تولى منصب مراقب الشؤون الفنية في إدارة نزع الملكية وتدرج فيها حتى تولى منصب وكيل وزارة في الإدارة عام 2011.



وشارك في عدد من لجان العمل والمؤتمرات والندوات الدولية المتخصصة، كما عمل عضوا في جدول المحكمين بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخبيرا في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.



٭ عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري.. وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب:



حاصل على شهادة بكالوريوس علم نفس مساند علوم سياسية - كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت وتولى منصب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في الحكومة التي تشكلت في ديسمبر 2020 واحتفظ بنفس المنصب في الحكومة التي تشكلت في مارس 2021.



وفي 16 أكتوبر 2022 أعيد تعيينه في نفس المنصب.



تقلد منصب المدير العام للهيئة العامة للشباب عام 2016 والوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب 2014-2015 ومدير إدارة المكتب الفني لمكتب وزير الإعلام 2012 ومراقب مكتب وكيل وزارة الإعلام 2011 وملحق إعلامي بالمكتب الإعلامي الكويتي بالرباط 2004-2007.



٭ د.أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي.. وزير الصحة:



حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص الزمالة في طب الأطفال (البورد الكويتي) من معهد الكويت للاختصاصات الطبية ودرجة الدكتوراه في الطب (MD) من جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين ودرجة البكالوريوس في العلوم الأساسية من الجامعة نفسها.



عين في 16 أكتوبر 2022 وزيرا للصحة.



عمل استشاري أطفال ومدير مستشفى وارة في القطاع الأهلي ومدير مركز الكويت لمكافحة السرطان بمنطقة الصباح الطبية التخصصية ومدير مركز الرعاية التلطيفية بالمنطقة نفسها ومدير مستشفى مبارك الكبير ومدير منطقة الجهراء الصحية بالإنابة ومدير مستشفى الجهراء.



٭ د.أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز.. وزيرة الأشغال العامة:



حاصلة على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الكويت وماجستير الهندسة المدنية من جامعة الشرق الأوسط التقنية بأنقرة - تركيا ودكتوراه الفلسفة في الهندسة المدنية من جامعة كولومبوس أوهايو - الولايات المتحدة الأميركية.



عينت في 16 أكتوبر 2022 وزيرة للأشغال العامة وزيرة للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



عملت أستاذا مساعدا في جامعة الكويت، وهي عضو في مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، كما عملت مهندسا اختصاصيا مدنيا ومهندس ارتباط للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بإدارة التنفيذ ومهندس تخطيط وبرامج زمنية ومهندس مشروع.



٭ د.حمد عبدالوهاب حمد العدواني.. وزير التربية ووزير التعليم العالي:



حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت ودرجتي الماجستير والدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة تكساس.



عين في 16 أكتوبر 2022 وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.



وشغل منصب المدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، عمل أستاذا مساعدا بقسم الهندسة الكيميائية وعميد القبول والتسجيل بالتكليف والعميد المساعد للقبول والتسجيل ومدير برنامج الماجستير بقسم الهندسة الكيميائية في جامعة الكويت والملحق الثقافي بسفارة الكويت لدى واشنطن.



٭ الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.. وزير الخارجية:



حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير من الجامعة الأمريكية في بيروت.



عين في 16 أكتوبر 2022 في نفس المنصب.



عمل سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية حتى 2022.



وكان عضو وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بدرجة وزير مفوض ثم عمل سفيرا للكويت لدى جمهورية كوريا من عام 1998 حتى 2001 وعمل قبل ذلك في مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وملحقا ديبلوماسيا في وزارة الخارجية.



٭ مي جاسم محمد البغلي.. وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة:



حاصلة على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الكويت.



عينت في 16 أكتوبر 2022 وزيرة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة.



عملت كبير مهندسين في ديوان المحاسبة ومهندس برامج زمنية بوزارة الأشغال العامة وهي عضو بجمعية المهندسين الكويتية.



٭ د.عامر محمد علي محمد.. وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية:



حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الكويت في 1997 ودرجتي الماجستير في المحاسبة والمراجعة والدكتوراه في الفلسفة بمجال المحاسبة والمراجعة من جامعة عين شمس المصرية.



عمل كبير خبراء في الإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل وخبيرا محاسبيا في الإدارة.



كما عمل مدرسا في قسم المحاسبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكذلك محاضر معتمد في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.



٭ مطلق نايف عمر أبورقبة العتيبي.. وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان:



حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الكويت عام 1999.



شغل منصب وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة (بالتكليف) في نوفمبر 2022 كما شغل منصب الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية.



وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات المحلية والعالمية المتخصصة ومثل الوزارة في المؤتمرات الخاصة المتعلقة بأنشطتها وتطوراتها.



وحاز عضوية العديد من اللجان، منها لجنة الخبراء المعنية بكفاءة الطاقة المتجددة ورئيس اللجنة الرياضية بالوزارة وعضو لجنة تعديل الوضع الوظيفي.



٭ محمد عثمان محمد العيبان.. وزير التجارة والصناعة:



حاصل على بكالوريوس العلوم الإدارية - مسار تمويل ومنشآت مالية - تولى منذ عام 2014 منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، وكان رئيسا لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الشركة ونائبا أول لإدارة الاستثمار وتمويل الشركات، كما تولى قبل ذلك منصب مسؤول الائتمان بمجموعة الشركات - القسم التجاري في بنك الخليج.



وأسندت إليه رئاسة وعضوية عدد من مجالس إدارة الشركات، منها: رئاسة مجلس إدارة شركة كفيك للوساطة المالية ورئاسة مجلس إدارة شركة الصلبوخ التجارية وعضوية مجلس إدارة شركة كفيك للخدمات التمويلية وشركة النخيل للإنتاج الزراعي وشركة رأسمال القابضة وشركت بيان القابضة.



٭ مناف عبدالعزيز إسحق الهاجري.. وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار:



حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الكويت عام 1986 ودرجة الماجستير في 1990.



مؤسس ومدير شركة البشرى للاستشارات الاستراتيجية والإدارية منذ يناير 2021 كما تولى سابقا مجموعة من المناصب، منها: الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي ونائب مدير الاستثمار لشؤون الصناديق الاستثمارية في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.



عمل عضوا في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.