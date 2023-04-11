بيروت - أحمد عز الدين



قال النائب السابق محمد الحجار ان الظروف أملت على تيار المستقبل تعليق العمل السياسي، لأننا لا نريد ان نكون شهود زور. فيما اعتبر رئيس دير المخلص الاب انطوان ديب ان غياب تيار المستقبل احدث فراغا على الساحة السياسية.



هذه المواقف جاءت خلال جولة لتيار المستقبل على المؤسسات الدينية المسيحية لمناسبة عيد الفصح.



وقال الحجار، الذي مثل الرئيس سعد الحريري خلال الجولة على الأديرة في اقليم الخروب، ومطرانيتي صيدا المارونية والكاثوليكية: «جئنا باسم الرئيس سعد الحريري، كوفد من منسقية تيار المستقبل في محافظة جبل لبنان الجنوبي، لنلتقي إخوتنا في دير المخلص، وننقل لهم تهنئته وتهنئة الأمين العام للتيار أحمد الحريري، بعيد الفصح المجيد. دير المخلص له رمزية خصوصية في منطقتنا بشكل خاص، وفي لبنان بشكل عام، ونحرص على متابعة وتمتين العلاقة الأخوية التي تجمعنا كتيار مستقبل، وكأبناء إقليم الخروب مع الرهبانية المخلصية».



وأمل الحجار «أن يكون عيد الفصح مناسبة لقيامة جديدة للبنان، وينهضه من هذا الواقع المرير والصعب الذي يتخبط به، داعيا المسؤولين الى تقديم مصلحة الوطن على كل المصالح، فنحن نواجه أوضاعا صعبة وتحديات كبيرة، مسلمين ومسيحيين، مؤكدا التمسك بالوحدة الوطنية والعيش الواحد والتواصل بيننا، مشددا على ان دير المخلص كان ويبقى وجهتنا في هذه المنطقة العزيزة علينا جميعا».



وختم الحجار بالقول: «الظروف أملت علينا، في التيار اتخاذ قرار تعليق العمل السياسي، لأننا لم نرد ان نكون في يوم من الأيام شهود زور على ما يجري»



بدوره، رحب الأرشمندريت ديب بالوفد، وقال: نرحب بكم، في بيتكم، دير المخلص، الذي هو بيت الجميع. نحن وإياكم نعيش معا عبر التاريخ، وتربطنا علاقات مودة مع كل قرى الاقليم والشوف، وها هو اليوم صومنا هذا العام، يتزامن مع شهر رمضان المبارك، فهذا دليل على الشراكة.



وشدد ديب على أهمية التعاون والتواصل وان نبقى معا ومع بعضنا البعض، مشيرا الى ان هذه هي رسالتنا، منوها بالقيم والمبادئ الوطنية التي يحرص عليها تيار المستقبل عبر التفاعل المشترك، في الحفاظ على رسالة لبنان ومكانته الجامعة.



وأضاف ديب: سنكمل المسيرة على هذا المنوال، ولن نحيد عن خط التواصل والمصير المشترك والتعاضد الكلي، ففي ظل ما يجري في العالم، نحن لا نحتاج إلا العيش مع بعضنا البعض، آملا عودة تيار المستقبل الى الساحة لان دوره مهم على صعيد الخارطة اللبنانية، لافتا الى ان تعليق العمل السياسي للمستقبل احدث فراغا كبيرا على الساحة.