القاهرة - ناهد إمام



قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة إن هدف الهيئة الرئيسي الآن هو حل مشاكل المستثمرين، والتعامل معها بشكل سريع أسرع مما تقره اللوائح والقوانين، مشيرا إلى أن الهدف هو حصول المستثمر على حقه بشكل سريع.



وأضاف هيبة - خلال حفل الإفطار الذي نظمته جمعية رجال أعمال الاسكندرية - أنه سيتم حل مشاكل 80% من المستثمرين قبل 30 يونيو المقبل.



وأشار إلى إطلاق الهيئة العامة للاستثمار، المنصة الرقمية لتأسيس الشركات أول يوليو المقبل، والتي سيتمكن بمقتضاها المستثمرون من تأسيس شركاتهم إلكترونيا في دقائق.



وتابع هيبة أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير موقع الخريطة الاستثمارية في مصر، بحيث تضم جميع الفرص والمشروعات والأماكن الاستثمارية في مصر، لافتا إلى أنه ستتم دعوة القطاع الخاص لوضع الفرص الاستثمارية على هذه الخريطة.



من جانبه، قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن الجمعية تواصل توسعاتها في جميع محافظات الجمهورية لخدمة رواد الأعمال، موضحا أن عدد القروض المصغرة التي قدمتها بلغ 711 ألف قرض، بقيمة 7 مليارات جنيه.



وأضاف أن حجم المحفظة النشطة للجمعية بلغ 4 مليارات جنيه، لافتا إلى أن الجمعية لها خبرة كبيرة في مجال التدريب، حيث قامت من خلال مركز التدريب الفني التابع لها بتدريب 11 ألف متدرب في الصناعات المختلفة.



بدوره، أكد رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري حرص المصلحة على أن تكون بيئة الأعمال جاذبة للمستثمرين الأجانب، ومحفزة للمستثمرين المصريين.



من جانبه، قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك اتجاها لمناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد، والذي سيقوم على توحيد جهات إصدار التراخيص والسياسات المتعلقة بالصناعة قريبا، مشيرا إلى أنه ستتم دعوة رجال الأعمال، وجمعيات رجال الأعمال، واتحاد الصناعات للمشاركة في الحوار المجتمعي حول القانون.